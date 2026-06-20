Родила сына: женщина шокировала романом с биологическим отцом после усыновления

Мужчина и женщина / © facebook.com/kiev.paparazzi

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Британка, скрывшая свое настоящее имя под псевдонимом София Гринвуд, рассказала о сложной и противоречивой истории своих отношений с биологическим отцом.

По ее словам, после воссоединения во взрослом возрасте между ними возникли романтические чувства, впоследствии приведшие к пятилетним отношениям и рождению ребенка, передает The Times.

Женщина рассказала, что многие годы после усыновления пыталась найти своих биологических родителей. Ее усыновили, когда ей было всего пять недель, и уже в возрасте чуть за 20 лет она решила разыскать людей, давших ей жизнь.

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По ее словам, именно встреча с биологическим отцом Майклом стала моментом, к которому она не была готова эмоционально.

Психологи называют подобные случаи «генетическим сексуальным влечением» — явлением, когда между биологическими родственниками, встретившимися уже во взрослом возрасте после долгой разлуки, могут возникать сильные эмоциональные или физические чувства.

Такие ситуации чаще всего описывают в случаях воссоединения усыновленных людей с родными семьями.

София рассказала, что ее детство прошло в Йоркшире, где ее с любовью воспитывали приемные родители. По ее словам, биологическая мама отдала ее на усыновление из-за «стыда за то, что забеременела вне брака». Тем временем родители Майкла отправили его в Австралию для «приобретения опыта работы».

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В 23 года София впервые встретила свою биологическую мать. Она описала эту встречу как «радостную, эмоциональную и одновременно дезориентировочную», после чего начала искать контакт с отцом.

Однако, по ее словам, встреча с Майклом вызвала более сильные эмоции.

В течение нескольких месяцев они общались через письма и телефонные разговоры, постепенно формируя близкую связь.

"Я почувствовала, что меня понимают так, как никогда раньше", - сказала она.

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Спустя год они встретились в Англии.

«С момента нашей встречи между нами все складывалось удивительно легко, будто мы знали друг друга издавна, а не встретились впервые», — рассказала Софья.

Она призналась, что ее пугали собственные чувства.

«Больше всего меня пугало не то, что эта связь казалась неправильной, а то, что она была такой естественной. Я с ужасом осознала, что то, что я переживала, напоминало романтическое влечение», — сказала женщина.

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По ее словам, поскольку они никогда не жили как отец и дочь, между ними не сформировалась обычная семейная связь.

«Поскольку Майкл и я никогда не знали друг друга как отец и ребенок, этот предел никогда не формировался. К тому времени мы ничего из этого не понимали», — объяснила она.

По словам Софии, их отношения продолжались около пяти лет. Она переехала в Австралию и жила с Майклом "как любая пара".

В то же время оба понимали сложность ситуации и боялись реакции общества.

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«Конечно, он отдавал себе отчет в биологической реальности наших отношений и интеллектуально боролся с этим, но эмоционально мы испытывали глубокое чувство единства и принадлежности», — рассказала София.

Впоследствии сокрытие правды стало для них все более тяжелым.

Позже женщина забеременела от Майкла. Она сказала, что не могла рассматривать аборт из-за собственной истории появления на свет.

Когда родился их сын Джеймс, пара была счастлива, но тайна вокруг его происхождения стала для Софии невыносимой. Чтобы скрыть правду, она придумала историю о бывшем парне.

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В конце концов давление стало слишком сильным.

"Мы знали, что нашу биологическую связь строго осудят, и наше будущее никогда не будет полностью безопасным", - сказала она.

По возвращении в Великобританию София рассказала некоторым родственникам правду. Это привело к конфликтам и давлению, чтобы она прекратила общение с Майклом.

Впоследствии одна из бывших партнерш Майкла сообщила об их отношениях австралийской полиции. Мужчину арестовали, а позже он получил условное наказание по юридической квалификации инцеста.

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«Майкла арестовали, а впоследствии он получил условное наказание за то, что юридически классифицировалось как инцест, хотя, поскольку в отношениях принимали участие двое совершеннолетних лиц по взаимному согласию, никогда не имевших родственных связей, во время судебного разбирательства это называли «техническим инцестом»», — пояснила София.

Позже британская полиция также проводила проверку, но решила не предъявлять обвинений.

Сейчас София живет в Перте рядом с двумя сыновьями. У нее есть новый партнер, от которого родила второго сына Лукаса.

Майкл, по ее словам, остается любящим отцом для Джеймса, а их отношения сегодня больше напоминают большую семью.

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София отметила, что не рассказывает эту историю для оправдания своих решений, а хочет обратить внимание на психологическую сложность воссоединения после усыновления.

«Нам это никогда не казалось инцестом, потому что эмоционально мы встретились как незнакомцы. Я говорю об этом сейчас не для того, чтобы искать прощения, а потому, что считаю, что нужно лучшее понимание психологической сложности воссоединения после усыновления и генетического сексуального влечения», — сказала она.

Вместе с Гелен Кройдон София написала книгу о своей истории под названием Forbidden Love: A True Story of Adoption, Reunion and Longing.

Напомним, 12-летняя девочка родила от родного брата-насильника.

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