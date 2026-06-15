Семья переехала в дом без окон — и не жалеет: пара рассказала о решении, что изменило их жизнь

Реклама

Семья покинула Великобританию и переехала жить на Бали. Пара признается, что не жалеет о своем решении, даже несмотря на то, что у их дома нет окон и дверей.

Об этом пишет Mirror .

Жизнь на острове

Люси Арджент и ее муж Пол переехали на индонезийский остров вместе с тремя детьми – Амайей (7 лет), Ру (6 лет) и Лилой (4 года). Раньше они жили в графстве Кембриджшир, где имели собственное здание и стабильную работу, который впоследствии превратили в Airbnb.

Реклама

По словам Люси, семья чувствовала, что «застряла в рутине» и хотела лучшей жизни для детей.

«У нас была прекрасная жизнь в Великобритании — хороший дом, отличная карьера, мы хорошо зарабатывали и добились всего. Но мы чувствовали, что не живем. Я родила третьего ребенка и подумала: "Как это может быть моей жизнью в течение следующих 30 лет?" В жизни должно быть что-то большее, чем просто выживание. Сейчас мы постоянно на улице, телевизор почти не включается, и мы гораздо активнее из-за погоды. Жизнь здесь стоит гораздо дешевле, и нам не нужно работать с 9 до 5. Дети преуспевают в этой среде», — делится женщина.

Супруги поселились в «открытой» вилле на Бали, где большинство жилого пространства расположено под открытым небом. В доме нет окон и дверей – вместо них используют рулонные шторы для защиты от дождя. На территории отеля есть бассейн и сад. В помещении также установлены кондиционеры и вентиляторы, а также системы защиты от насекомых.

Люси рассказывает, что изначально жизнь в таком формате была необычной, однако со временем семья адаптировалась и теперь считает ее комфортной. Она также заявила, что не планирует возвращаться в Великобританию.

Реклама

Ранее полька Ига не пригласила родную мать на свою свадьбу из-за многолетних оскорблений и сложных отношений. После празднования большинство родственников по материнской линии прекратили с ней общение, обвинив в неуважении к матери. Девушка призналась, что была в шоке от такой реакции, ведь родные знали о конфликте в семье.

Новости партнеров