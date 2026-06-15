Сім’я переїхала до будинку без вікон — і не шкодує: пара розповіла про рішення, яке змінило їхнє життя

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Сім’я залишила Велику Британію та переїхала жити на Балі. Пара зізнається, що не шкодує про своє рішення, навіть попри те, що їхній будинок не має вікон і дверей.

Про це пише Mirror.

Життя на острові

Люсі Арджент і її чоловік Пол переїхали на індонезійський острів разом із трьома дітьми — Амайєю (7 років), Ру (6 років) і Лілою (4 роки). Раніше вони жили в графстві Кембриджшир, де мали власний будинок і стабільну роботу, який згодом перетворили на Airbnb.

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За словами Люсі, родина відчувала, що «застрягла в рутині» і хотіла кращого життя для дітей.

«У нас було чудове життя у Великій Британії — гарний будинок, чудова кар’єра, ми добре заробляли та досягли всього. Але ми відчували, що не живемо. Я народила третю дитину і подумала: „Як це може бути моїм життям протягом наступних 30 років?“. У житті мало бути щось більше, ніж просто виживання. Зараз ми постійно на вулиці, телевізор майже не вмикається, і ми набагато активніші через погоду. Життя тут коштує набагато дешевше, і нам не потрібно працювати з 9 до 5. Діти процвітають у цьому середовищі», — ділиться жінка.

Подружжя оселилося у «відкритій» віллі на Балі, де більшість житлового простору розташована просто неба. У будинку немає вікон і дверей — замість них використовують рулонні штори для захисту від дощу. На території є басейн і сад. У помешканні також встановлені кондиціонери та вентилятори, а ще — системи захисту від комах.

Люсі розповідає, що спочатку життя в такому форматі було незвичним, однак з часом родина адаптувалася і тепер вважає його комфортним. Вона також заявила, що не планує повертатися до Великої Британії.

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