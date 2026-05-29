"Никогда раньше не видела": беженка из Украины показала странные напитки в супермаркетах Германии

Украинские пищевые привычки часто отличаются от европейских, поэтому в иностранных супермаркетах мы можем сильно удивляться тому, что употребляют другие люди. Украинская беженка в Германии рассказала об удивительных напитках в местных супермаркетах.

Об этом Людмила Русина рассказала в TikTok.

Что странного можно найти в немецких супермаркетах

Людмила рассказала, что немцы иногда употребляют продукты, которые для украинцев кажутся странными или очень невкусными. В частности, они пьют сок из капусты.

«Живя в Украине, я точно не подумала, что может существовать сок из капусты. Что сделать его реально — да, а чтобы в пакете, в супермаркете…», — делится женщина.

А еще немцы любят сок из свеклы. Его употребляют, ведь он полезен для сердца, повышает железо и улучшает иммунитет. Его пьют чистым или смешивают с другим соком.

А еще в немецких супермаркетах продается сок из ревеня и даже лука.

«Но это уже в аптеке в лечебных целях, потому что очень уж немецкие врачи любят лечить здесь луком», — рассказывает блогерша.

Также немцы пьют шпези — это смесь колы с апельсиновым лимонадом. По вкусу это похоже на Fanta. Он также очень популярен среди немцев. А еще местные любят Апфельшорле — лимонад, похожий на «Живчик».

Среди традиционных алкогольных напитков здесь продают радлер — смесь светлого пива и лимонада. Его немцы обожают пить летом. В нем низкое содержание алкоголя, и он очень хорошо утоляет жажду.

«Ну и куча безалкогольных напитков, таких как шампанское, вино, безалкогольный коньяк, джин и даже безалкогольное Амаретто есть. Такая она, эта странная Германия», — рассказала женщина.

