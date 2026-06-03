ВСУ выжигают тылы Путина: в ход пошли "Нептуны", а Кремль не может защитить свои ключевые нефтяные объекты – ISW

Атака на Ильский НПЗ / © из соцсетей

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Силы обороны Украины 2 июня продолжили кампанию серию по тылу России, поразив Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Также нанесен удар по пункту управления БпЛА в Белгородской области. Параллельно стало известно, что ракета «Нептун» вывела из строя установки Новошахтинского НПЗ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ночь на 2 июня украинские войска продолжили серию дальнобойных атак по российским военным объектам и нефтяной инфраструктуре. По информации Генштаба ВСУ и Сил беспилотных систем, украинские бойцы нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, в результате чего на объекте возник пожар.

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В Генштабе отметили, что Ильский НПЗ относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям юга России и способен перерабатывать около 6,6 млн т нефти ежегодно. 2 июня оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт атаки украинских дронов на предприятие.

Также в Генштабе сообщили, что 2 июня украинские силы осуществили удар по российскому пункту управления беспилотниками вблизи Устинки в Белгородской области.

Украинские источники вместе со спутниковыми снимками обнародовали обновленную оценку последствий ударов и дополнительные сведения о последних атаках по российскому тылу. В частности, по данным Генштаба, нанесенный 31 мая удар ракетой «Нептун» по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области повредил установки первичной переработки нефти AVT-1 и AVT-2, а также вызвал пожар.

Кроме того, удар по линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» в Кировской области 31 мая привел к повреждению двух резервуаров РВС-50 000 м³ и зданий главной насосной станции. В тот же день атака на Саратовский НПЗ повредила установку первичной переработки нефти AVT-6.

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Опубликованные 1 июня спутниковые снимки зафиксировали повреждения нефтебазы «Матвеев Курган» в Ростовской области после украинского удара 31 мая.

Также обнародованные в тот день спутниковые данные свидетельствуют об уничтожении резервуара на нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3», которая подверглась ударам 19 и 29 мая.

Обнародованные 2 июня спутниковые снимки показали последствия атаки на Волгоградский НПЗ после удара 29 мая. Среди поврежденных объектов — установки ELOU-AVT-1, ELOU-AVT-5 и технические эстакады вблизи восьмого водяного блока.

По данным Reuters, 1 июня Волгоградский НПЗ был вынужден остановить установку первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощностей предприятия, а также установки CDU-5 и CDU-6 после украинских ударов 29 мая.

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Напомним, в ночь на 2 июня Силы обороны Украины нанесли успешный удар по стратегически важному Ильскому НПЗ в Краснодарском крае, который обеспечивает горючим вражеские войска на юге и в оккупированном Крыму, а также атаковали предприятие в Белгородской области — на объектах возникли пожары.

Заметим, по итогам мая украинские дальнобойные дроны вывели из строя четверть нефтеперерабатывающих мощностей России, которые производили более 30% бензина и 25% дизеля в стране. Всего с начала года атаковано 16 НПЗ, включая удары на рекордное расстояние более 1000 км и паралич работы ключевых предприятий в Москве, Рязани, Перми и других городах, что окончательно разрушило иллюзию безопасного тыла врага.

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