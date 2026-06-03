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ВСУ выжигают тылы Путина: в ход пошли "Нептуны", а Кремль не может защитить свои ключевые нефтяные объекты – ISW
Кампания дальнобойных ударов ВСУ набирает обороты, выводя из строя стратегические НПЗ по всей России. Стало известно, что именно было повреждено во время последних атак на объекты оккупантов.
Силы обороны Украины 2 июня продолжили кампанию серию по тылу России, поразив Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Также нанесен удар по пункту управления БпЛА в Белгородской области. Параллельно стало известно, что ракета «Нептун» вывела из строя установки Новошахтинского НПЗ.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В ночь на 2 июня украинские войска продолжили серию дальнобойных атак по российским военным объектам и нефтяной инфраструктуре. По информации Генштаба ВСУ и Сил беспилотных систем, украинские бойцы нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, в результате чего на объекте возник пожар.
В Генштабе отметили, что Ильский НПЗ относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям юга России и способен перерабатывать около 6,6 млн т нефти ежегодно. 2 июня оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт атаки украинских дронов на предприятие.
Также в Генштабе сообщили, что 2 июня украинские силы осуществили удар по российскому пункту управления беспилотниками вблизи Устинки в Белгородской области.
Украинские источники вместе со спутниковыми снимками обнародовали обновленную оценку последствий ударов и дополнительные сведения о последних атаках по российскому тылу. В частности, по данным Генштаба, нанесенный 31 мая удар ракетой «Нептун» по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области повредил установки первичной переработки нефти AVT-1 и AVT-2, а также вызвал пожар.
Кроме того, удар по линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» в Кировской области 31 мая привел к повреждению двух резервуаров РВС-50 000 м³ и зданий главной насосной станции. В тот же день атака на Саратовский НПЗ повредила установку первичной переработки нефти AVT-6.
Опубликованные 1 июня спутниковые снимки зафиксировали повреждения нефтебазы «Матвеев Курган» в Ростовской области после украинского удара 31 мая.
Также обнародованные в тот день спутниковые данные свидетельствуют об уничтожении резервуара на нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3», которая подверглась ударам 19 и 29 мая.
Обнародованные 2 июня спутниковые снимки показали последствия атаки на Волгоградский НПЗ после удара 29 мая. Среди поврежденных объектов — установки ELOU-AVT-1, ELOU-AVT-5 и технические эстакады вблизи восьмого водяного блока.
По данным Reuters, 1 июня Волгоградский НПЗ был вынужден остановить установку первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощностей предприятия, а также установки CDU-5 и CDU-6 после украинских ударов 29 мая.
Напомним, в ночь на 2 июня Силы обороны Украины нанесли успешный удар по стратегически важному Ильскому НПЗ в Краснодарском крае, который обеспечивает горючим вражеские войска на юге и в оккупированном Крыму, а также атаковали предприятие в Белгородской области — на объектах возникли пожары.
Заметим, по итогам мая украинские дальнобойные дроны вывели из строя четверть нефтеперерабатывающих мощностей России, которые производили более 30% бензина и 25% дизеля в стране. Всего с начала года атаковано 16 НПЗ, включая удары на рекордное расстояние более 1000 км и паралич работы ключевых предприятий в Москве, Рязани, Перми и других городах, что окончательно разрушило иллюзию безопасного тыла врага.