Боец ВСУ с беспилотником / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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ВСУ расширяют географию успешных ударов: от военных объектов в Крыму до логистических узлов в Херсонской области. Российская оккупационная армия теряет возможность безопасно использовать тыловые районы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские силы продолжают наносить фронтовые удары по российским военным объектам на оккупированной территории Херсонщины. По информации Генштаба ВСУ от 2 июня, был поражен российский пункт управления беспилотными системами вблизи Голой Пристани на левобережье Днепра.

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Кроме того, украинские военные продолжают кампанию среднего и дальнего действия против российских целей в оккупированном Крыму. Как сообщил 2 июня Генштаб, Силы обороны атаковали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в районе Видного (около 159 км от линии боевого соприкосновения).

Также удары были нанесены по российскому судну размагничивания и командному пункту Днепровской флотилии Черноморского флота вблизи Межводного, что примерно в 113 км от фронта.

Обнародованные 1 июня геолокационные материалы свидетельствуют об ударе украинской крылатой ракеты по месту дислокации российской 126-й бригады береговой обороны (22-й армейский корпус ЧФ) в районе оккупированного Перевального, примерно в 237 км от линии фронта.

Украинские удары средней дальности по оккупированным территориям также влияют на работу железнодорожной инфраструктуры. На опубликованных 2 июня кадрах зафиксирована атака дронов по железнодорожным объектам в оккупированном Джанкое, что примерно в 144 км от фронта. В результате ударов возник пожар, а также было повреждено административное здание.

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2 июня «Российская газета» сообщила, что оккупационные власти РФ прекратили работу пассажирской станции «Джанкой» в Крыму из-за украинских ударов, что повлекло существенные задержки в движении.

Война в Украине — какая ситуация на фронте сейчас для РФ

К слову, российское наступление в Украине фактически остановилось: с декабря 2025 по май 2026 года оккупанты захватили лишь 40,6 кв. км, тогда как потеряли 281,1 кв. км территорий. Продвижение врага в мае стало минимальным, а с учетом украинских контратак — даже отрицательным. Провал наступления вызван точными ударами ВСУ, блокированием вражеских технологий и эффективными контрмерами на поле боя.

Одновременно экономика РФ оказалась на грани: по данным Bloomberg, Минфин предупреждает президента РФ Владимира Путина о критическом истощении бюджета из-за военных расходов. Несмотря на это, Кремль продолжает финансировать армию за счет гражданских сфер, опасаясь коллапса фронта и получая искаженные отчеты о реальном состоянии дел в войсках.

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