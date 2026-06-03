Над Питером "вулканы" после взрывов: пылают пожары, под ударом нефтяная жилка Кремля (фото, видео)

Пожар на нефтяном терминале в Санкт-Петербурге после атаки дронов 3 июня / © скриншот с видео

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В России масштабные пожары вспыхнули на нефтяном терминале в Санкт-Петербурге после атаки дронов 3 июня. Местные жители сняли на видео мощные взрывы и пламя, напоминающее извержение вулканов.

Об этом свидетельствуют ролики из соцсетей.

Из-за атаки дронами на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге на нем возникли большие пожары: огонь и дым напоминают извержения вулканов. Напуганные россияне сняли на видео полеты дронов, взрывы, пламя и черный дым, который окутывает небо над Петербургом.

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«Взрывается, трясутся окна. Мы с сыном спрятались по правилу „двух стен“. Вот у нас там порт горит. Вот дома напротив. На самом деле страшно ужасно. Все, что происходит, действительно происходит, и происходит рядом с нами», — рассказала одна из авторов видео.

"Е*ать, это «Шахэды» на*уй? Нет, «Шахэды» — это наши. Дроны, дроны, дроны!» — сказал автор другого ролика.

К слову, 3 июня начинается Петербургский экономический форум.

Последствия атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (6 фото) © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей

Дата публикации 07:55, 03.06.26 Количество просмотров 167 Атаку на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге сняли на видео

Напомним, в ночь на 3 июня в районе Санкт-Петербурга прогремели взрывы в результате атаки на нефтяной терминал. Местные жители сообщали о задымлении. Это один из ключевых российских терминалов для перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе.

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