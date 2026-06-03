- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5563
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия с утра атакует дронами: под ударом оказались запад и юг, раздаются взрывы
Россия запустила новую волну БпЛА по Украине — дроны фиксируют несколько регионов Украины.
С самого утра 3 июня русская армия запустила беспилотников по территории Украины. В частности, дроны фиксируют на западе и юге.
Об этом свидетельствует карта тревог и информируют воздушные силы.
Заметим, что военные предупреждали о российских БПЛА в Сарненском районе Ровенской области, которые держали курс на город Сарны. Кроме того, сирены раздаются в Коростенском районе Житомирской области.
Заметим, что северная часть Сарненского и Коростенского районов граничит с Беларусью.
Воздушная тревога также частично объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также почти во всей Запорожской области. В частности, российские БПЛА фиксируют над Николаевом. В городе произошли взрывы.
Впоследствии ПС сообщили о группе БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесщины, курсом на Татарбунары.
Взрывы в Николаеве
В Николаевском районе от 07:09 объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов. В областном центре произошло несколько взрывов.
«В Николаеве слышны взрывы», — сообщили корреспонденты «Общественного» в 07:20. Снова громко было через несколько минут.
Напомним, сегодня утром россияне атаковали Запорожский район. оккупанты ударили об АЗС. В результате попадания возник пожар. Прошло без пострадавших.