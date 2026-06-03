Россия с утра атакует дронами: под ударом оказались запад и юг, раздаются взрывы

Воздушная тревога.

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С самого утра 3 июня русская армия запустила беспилотников по территории Украины. В частности, дроны фиксируют на западе и юге.

Об этом свидетельствует карта тревог и информируют воздушные силы.

Заметим, что военные предупреждали о российских БПЛА в Сарненском районе Ровенской области, которые держали курс на город Сарны. Кроме того, сирены раздаются в Коростенском районе Житомирской области.

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Заметим, что северная часть Сарненского и Коростенского районов граничит с Беларусью.

Воздушная тревога также частично объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также почти во всей Запорожской области. В частности, российские БПЛА фиксируют над Николаевом. В городе произошли взрывы.

Впоследствии ПС сообщили о группе БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесщины, курсом на Татарбунары.

Карта тревог по состоянию на 07:40 среды, 3 июня.

Взрывы в Николаеве

В Николаевском районе от 07:09 объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов. В областном центре произошло несколько взрывов.

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«В Николаеве слышны взрывы», — сообщили корреспонденты «Общественного» в 07:20. Снова громко было через несколько минут.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Запорожский район. оккупанты ударили об АЗС. В результате попадания возник пожар. Прошло без пострадавших.

Дата публикации 23:38, 02.06.26 Количество просмотров 17 Внимание! Новая тактика обстрелов! Будут по несколько дней подряд?!

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