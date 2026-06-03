В России заявили об атаке на завод, производящий оборудование для ракетной и авиационной техники

Атака на Россию / © ТСН.ua

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В российском Мичуринске Тамбовской области сообщают о взрывах в районе завода "Прогресс", специализирующемся на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техники.

В российском городе Мичуринске Тамбовской области ночью раздались взрывы. Местные паблики и российские медиа сообщают о возможном попадании беспилотников по заводу "Прогресс".

По предварительным данным, целью атаки явилось предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ, выпускающее оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также электротехническую продукцию гражданского назначения и оборудование для нефтегазовой отрасли.

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Официального подтверждения масштабов повреждений пока нет. В то же время в соцсетях публикуют видео и фото взрывов и пожары в районе предприятия. Российские власти заявляют о работе ПВО и атаке беспилотников на регион.

Завод Прогресс является одним из крупнейших промышленных предприятий Тамбовской области и специализируется на производстве сложных систем для авиационной и ракетной отрасли.

ВСУ атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. В результате атаки там до сих пор горит пожар.

Этот НПЗ способен перерабатывать около 6,6 млн. тонн нефти в год, поэтому является критическим звеном в обеспечении горючего подразделений Южного военного округа РФ.

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Также завод поставляет горюче-смазочные материалы во временно оккупированный Крым.

Россияне подтвердили атаку на Ильский НПЗ. Местные сообщают о сильном пожаре после атаки.

Кроме всего, в Белгородской области пылает предприятие после удачной атаки ВСУ.

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