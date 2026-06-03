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Россию атаковали дроны: в Москве заявили об уничтожении вроде бы 17 беспилотников
В Москве ночью заявили о масштабной атаке беспилотников. По данным российских властей, силы ПВО якобы уничтожили не менее 17 дронов.
В ночь на 3 июня Москва подверглась атаке беспилотников. Российские власти заявили о работе противовоздушной обороны и уничтожении по меньшей мере 17 дронов, якобы летевших в направлении российской столицы.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .
По его словам, сначала силы ПВО сбили два беспилотника, после чего сообщалось об уничтожении еще двух, четырех, одного и восьми БПЛА. В целом российская сторона заявила о ликвидации не менее 17 дронов.
Собянин утверждает, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Независимого подтверждения заявлений российских властей о количестве сбитых беспилотников пока нет.
ВСУ атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани
Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. В результате атаки там до сих пор горит пожар.
Этот НПЗ способен перерабатывать около 6,6 млн. тонн нефти в год, поэтому является критическим звеном в обеспечении горючего подразделений Южного военного округа РФ.
Также завод поставляет горюче-смазочные материалы во временно оккупированный Крым.
Россияне подтвердили атаку на Ильский НПЗ. Местные сообщают о сильном пожаре после атаки.
Кроме всего, в Белгородской области пылает предприятие после удачной атаки ВСУ.