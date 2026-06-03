Россию атаковали дроны: в Москве заявили об уничтожении вроде бы 17 беспилотников

Москва / © Associated Press

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В ночь на 3 июня Москва подверглась атаке беспилотников. Российские власти заявили о работе противовоздушной обороны и уничтожении по меньшей мере 17 дронов, якобы летевших в направлении российской столицы.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

По его словам, сначала силы ПВО сбили два беспилотника, после чего сообщалось об уничтожении еще двух, четырех, одного и восьми БПЛА. В целом российская сторона заявила о ликвидации не менее 17 дронов.

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Собянин утверждает, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Независимого подтверждения заявлений российских властей о количестве сбитых беспилотников пока нет.

ВСУ атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод на Кубани

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. В результате атаки там до сих пор горит пожар.

Этот НПЗ способен перерабатывать около 6,6 млн. тонн нефти в год, поэтому является критическим звеном в обеспечении горючего подразделений Южного военного округа РФ.

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Также завод поставляет горюче-смазочные материалы во временно оккупированный Крым.

Россияне подтвердили атаку на Ильский НПЗ. Местные сообщают о сильном пожаре после атаки.

Кроме всего, в Белгородской области пылает предприятие после удачной атаки ВСУ.

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