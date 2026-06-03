В Кении на протестах против американского центра для изоляции контактных с Эболой погибли два человека

Эбола / © Associated Press

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В кенийском городе Наньюки вспыхнули протесты из-за планов США создать на местной военной базе карантинный центр для американцев, которые могли контактировать с вирусом Эбола в Уганде или Демократической Республике Конго. Во время акций погибли два человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организатора протеста Патрика Вахоме и источник в области безопасности.

По словам организаторов, оба погибших получили огнестрельные ранения после того, как полиция открыла огонь по демонстрантам. Официального подтверждения от правоохранителей пока нет.

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Протесты начались после того, как стало известно о намерениях Вашингтона создать на авиабазе Лайкипия 50-местный карантинный центр для граждан США, которые могли испытать влияние вируса Эбола. Многие кенийцы выступили против этой идеи, опасаясь возможных рисков для общественного здоровья.

На фоне общественного возмущения Высокий суд Кении продлил запрет на строительство и запуск объекта до завершения судебного разбирательства. Следующее слушание по делу запланировано на 23 июня.

Президент Кении William Ruto защитил проект, заявив, что центр станет частью системы готовности страны к возможным вспышкам опасных инфекций.

Что такое Эбола

Вирус был впервые обнаружен в 1976 году у реки Эбола на территории нынешнего Конго. Первые вспышки произошли в отдаленных селах Центральной Африки, расположенных вблизи тропических лесов. Болезнь, вызываемая вирусом Эбола – тяжелое, часто смертельное заболевание человека и приматов.

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Вирус передается людям от диких животных, таких как крыланы, дикобразы и приматы. Эбола распространяется при непосредственном контакте с кровью, отделяемыми, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей, а также поверхностями и предметами, загрязненными этими жидкостями.

Симптомы включают лихорадку, сильную утомляемость, головную боль, боль в мышцах, боль в горле, рвоту и диарею. В тяжелых случаях болезнь может привести к кровотечениям, полиорганной недостаточности и смерти.

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