Иран атаковал Кувейт и Бахрейн: США нанесли ответный удар

Иран и США / © Getty Images

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США заявили о проведении ударов по военным объектам Ирана после того, как Тегеран совершил новые ракетные и беспилотные атаки на американские цели в Кувейте и Бахрейне.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает CNN и Associated Press.

По данным американских военных, Иран запустил по меньшей мере пять ракет и несколько дронов в направлении Кувейта, Бахрейна и близлежащих акваторий. В CENTCOM утверждают, что все ракеты либо не достигли целей, либо были перехвачены системами противовоздушной обороны США и союзников.

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В ответ американские силы нанесли удар по военному объекту на иранском острове Кешм в стратегически важном Ормузском проливе. По информации CENTCOM, целью стала наземная станция управления беспилотниками и другая военная инфраструктура, представлявшая угрозу для американских сил и гражданского судоходства.

Иранские государственные медиа заявили, что атаки были ответом на действия США. В то же время, американская сторона назвала свои удары «самообороной» и обвинила Тегеран в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Новый обмен ударами состоялся на фоне сложных переговоров между Вашингтоном и Тегераном по прекращению войны. Несмотря на обострение ситуации президент США Дональд Трамп настаивает, что контакты между сторонами продолжаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее соглашение между США и Ираном должно гарантировать полный отказ Тегерана от создания ядерного оружия. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления в Иране ядерного арсенала. Лидер Штатов выразил уверенность, что шансы на заключение нового ядерного соглашения остаются высокими. В то же время официальный Тегеран продолжает отрицать достижение каких-либо договоренностей о своей ядерной программе.

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