Негативное отношение поляков к украинцам усилилось: что больше всего раздражает наших соседей

Поддержка Украины в Польше падает на фоне исторических споров / © ТСН.ua

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В ноябре 2025 года социологи зафиксировали заметное охлаждение эмоций в польском обществе по поводу украинских беженцев и дальнейшей поддержки Киева. Период безусловной помощи постепенно сменяется ожиданием прозрачных правил и срочным запросом на разрешение исторических споров.

Об этих существенных общественных трансформациях свидетельствуют результаты социологического отчета Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского.

Рост негатива и усталость от социальной помощи

Согласно данным исследования, процент негативных оценок по отношению к украинцам, проживающим в Польше, вырос до 35%. В то же время, положительное отношение все еще преобладает, хотя и снизилось до 39%. Исследователи отмечают, что главным источником разочарования не личная враждебность, а критика социальной политики и ощутимое экономическое давление.

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«Помощь – да. Но по понятным правилам, а не какая-то самодеятельность», — цитируют социологи респондентов старшей возрастной группы от 46 до 65 лет.

Социологи выделяют несколько ключевых факторов, ныне формирующих смену настроений в польском обществе:

Чувство несправедливости из-за социальных выплат и слабого контроля за системой помощи беженцам.

Экономическая конкуренция, в частности, сильное влияние украинского сельского хозяйства на местных фермеров.

Страх эскалации и опасения, что чрезмерная военная поддержка соседей может истощить оборонные ресурсы самой Польши.

Исторические споры и евроинтеграция

Важнейшей задачей для польских политиков в отношениях с Украиной опрошенные считают обеспечение эксгумации и захоронения жертв Волынской трагедии. 57% респондентов настаивают, что украинские власти должны решить этот вопрос как можно скорее. Историческая память остается чрезвычайно чувствительной темой, непосредственно влияющей на уровень доверия между двумя народами.

На этом фоне также ослабевает энтузиазм по поводу безусловного вступления Украины в западные структуры. Процент противников присоединения украинского государства к Европейскому Союзу вырос до 25%, а в отношении членства в НАТО негативно настроены 24% поляков. Большинство граждан Польши все еще поддерживают эти интеграционные процессы, но все чаще выдвигают четкие условия и требуют проведения глубоких реформ.

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"Сначала им нужно вывести у себя коррупцию, потому что там все делается на договорняках", - подчеркнули младшие участники опроса, комментируя условия евроинтеграции.

Несмотря на рост скептицизма и прагматизма, поляки по-прежнему считают сопротивление Украины ключевым фактором безопасности собственной страны. Сценарий полной украинской победы над Россией 39% респондентов безапелляционно называют лучшей гарантией продолжительного мира в регионе.

Напомним, более 50% поляков заявили, что решение президента Владимира Зеленского дать подразделу название «героев УПА» негативно повлияло на их отношение к Украине . Самыми критичными оказались мужчины и молодежь до 24 лет.

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