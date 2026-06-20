Новая ловушка Путина: глава МИД Эстонии предостерег Европу от ошибки в войне РФ против Украины

Владимир Путин / © Associated Press

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Европа рискует оказаться в очередной дипломатической ловушке Кремля, если согласится взять на себя роль нейтрального посредника в войне России против Украины. Для раскола единства Запада Москва сейчас активно использует первоначальный страх иностранных правительств перед эскалацией и подпитывает ложные надежды на эффективность классической дипломатии.

Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время своего выступления на Кильской конференции по безопасности в Германии.

Глава МИД подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин в течение многих лет успешно навязывал Западу иллюзорное мнение о том, что его имперские аппетиты можно унять с помощью территориальных или политических компромиссов.

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Европа уже допускала подобные ошибки после нападения России на Грузию, аннексии украинского Крыма в 2014 году и при подписании Минских соглашений. Однако все эти надежды на мир оказались тщетными. Второй же ловушкой Кремля Цахкна называет банальное устрашение европейских элит.

«В некоторых кругах есть надежда, что поскольку Россия сейчас находится в более слабом положении, возможно, удастся привлечь ее через диалог. На самом же деле Европа должна сохранять стратегическое терпение, усиливать давление на Россию и твердо стоять рядом с Украиной. Попытки втянуть Европу в роль нейтрального посредника станут новой ловушкой РФ, поскольку агрессию невозможно остановить прямо из-за разговоров», — заявил эстонский министр.

Горящая Москва как доказательство

Цахкна особо обратил внимание на колоссальный рост военных и стратегических возможностей Киева. Он отметил, что украинская армия уже способна диктовать свои условия на поле боя и переносить войну на территорию агрессора.

В качестве примера дипломат привел события последних дней, когда все внимание мирового сообщества и медиа было приковано к масштабным пожарам и взрывам непосредственно в столице Российской Федерации.

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«События этой недели, когда внимание мира было приковано к горящей Москве, наглядно продемонстрировали способность Украины эффективно поражать военные цели глубоко в российском тылу. Мощная военная мощь Украины критически важна для безопасности всего европейского континента. Именно поэтому Запад должен воспринимать Украину не как потребителя безопасности, а как надежного поставщика», — отметил глава МИД.

Угроза нападения России на НАТО — последние новости

Напомним, командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года. Он заверил, что его страна готова отражать атаку русской армии.

К слову, партнеры по НАТО обсудили ускоренную программу закупки беспилотников, чтобы усилить восточный фланг Североатлантического союза на фоне российской угрозы. В частности, лидеры Европы хотят закупить дроны для воздушного патрулирования.

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