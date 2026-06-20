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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1540
Время на прочтение
1 мин

В Харькове 22-летний парень бегал по улице и резал людей (видео)

Вызывающее нападение в Харькове: молодой человек с разбитой бутылкой порезал мужчину и избил женщин, он задержан.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Задержание злоумышленника

Задержание злоумышленника

В Харькове неадекватный мужчина бегал по улицам и якобы порезал несколько человек. Пока известно о трех пострадавших.

Об этом сообщили местные паблики.

Что рассказали в полиции

Событие произошло 20 июня около 17:30 на территории Холодногорского района. По состоянию на 21:45 известно о трех пострадавших.

Как стало известно, 22-летний уроженец Черкасс ворвался в торговый киоск, где с помощью обломка разбитой бутылки нанес резаных ран мужчине. После этого злоумышленник ударил кулаком по голове продавщицу.

Убегая с места преступления, нападающий также ударил ногой в лицо проходившую мимо пожилую женщину.

Полицейские задержали злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Харькове мать жестоко избивала новорожденную дочь.

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Дата публикации
Количество просмотров
1540
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