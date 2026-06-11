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Новые переговоры между Украиной и РФ: Европа пытается привлечь Трампа к поддержке — СМИ
Великобритания, Франция и Германия считают, что сейчас появилось «окно» переговорных возможностей.
Европейские лидеры хотят попытаться убедить президента Дональда Трампа на саммите Большой семерки во Франции поддержать планы по продвижению новых мирных переговоров между Россией и Украиной.
Об этом сообщили источники издания Bloomberg, пожелавшие остаться анонимными.
По данным собеседников издания, Великобритания, Франция и Германия считают, что сейчас появилось окно переговорных возможностей, поскольку война сместилась в пользу Украины.
Что предлагают лидеры ЕС по переговорам
Лидеры так называемых стран Европейской тройки (E3) хотят, чтобы Путин согласился:
на немедленное прекращение огня,
предоставил Украине надежные гарантии безопасности, в частности, развертывание многонациональных сил.
Журналисты отмечают, что эти и другие предложения отмечены в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне.
«Учитывая, что полномасштабное вторжение в феврале 2022 года продолжается уже пятый год, российские войска достигают незначительного прогресса на поле боя ценой потерь, которые растут каждый день, в то время как ее экономика испытывает трудности на фоне повышения цен на нефть во время войны на Ближнем Востоке», — считают в издании.
Украина также ведет длительную кампанию ударов внутри России, направленных на нефтеперерабатывающие заводы и компании, связанные с оборонным производством, проникая глубже в страну.
Переговоры под руководством США зашли в «тупик»
Журналисты считают, что участники E3 намерены отвоевать большую роль влияния Европы в формировании переговоров между Украиной и Россией, потому что переговоры под руководством США зашли в тупик. В настоящее время Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном.
Лидеры ЕС хотят, чтобы Трамп поддержал их предложения и усилил давление на Россию. Таким образом, заставить Путина сесть за стол переговоров с участием чиновников из Европы, США, Украины и России уже в следующем месяце.
Пять условий мира от Европы
После встречи с Владимиром Зеленским лидеры Великобритании, Франции и Германии опубликовали совместное заявление, в котором озвучили пять условий мира в Украине. В Кремле назвали подобные заявления союзников Украины «непоследовательными».
Между тем, во Франции на следующей неделе планируется встреча «Большой семерки». В украинском МИД заявили, что возможная встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита G7 остается несогласованной.