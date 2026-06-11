Дональд Трамп / © Associated Press

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Европейские лидеры хотят попытаться убедить президента Дональда Трампа на саммите Большой семерки во Франции поддержать планы по продвижению новых мирных переговоров между Россией и Украиной.

Об этом сообщили источники издания Bloomberg, пожелавшие остаться анонимными.

По данным собеседников издания, Великобритания, Франция и Германия считают, что сейчас появилось окно переговорных возможностей, поскольку война сместилась в пользу Украины.

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Что предлагают лидеры ЕС по переговорам

Лидеры так называемых стран Европейской тройки (E3) хотят, чтобы Путин согласился:

на немедленное прекращение огня,

предоставил Украине надежные гарантии безопасности, в частности, развертывание многонациональных сил.

Журналисты отмечают, что эти и другие предложения отмечены в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне.

«Учитывая, что полномасштабное вторжение в феврале 2022 года продолжается уже пятый год, российские войска достигают незначительного прогресса на поле боя ценой потерь, которые растут каждый день, в то время как ее экономика испытывает трудности на фоне повышения цен на нефть во время войны на Ближнем Востоке», — считают в издании.

Украина также ведет длительную кампанию ударов внутри России, направленных на нефтеперерабатывающие заводы и компании, связанные с оборонным производством, проникая глубже в страну.

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Переговоры под руководством США зашли в «тупик»

Журналисты считают, что участники E3 намерены отвоевать большую роль влияния Европы в формировании переговоров между Украиной и Россией, потому что переговоры под руководством США зашли в тупик. В настоящее время Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном.

Лидеры ЕС хотят, чтобы Трамп поддержал их предложения и усилил давление на Россию. Таким образом, заставить Путина сесть за стол переговоров с участием чиновников из Европы, США, Украины и России уже в следующем месяце.

Пять условий мира от Европы

После встречи с Владимиром Зеленским лидеры Великобритании, Франции и Германии опубликовали совместное заявление, в котором озвучили пять условий мира в Украине. В Кремле назвали подобные заявления союзников Украины «непоследовательными».

Между тем, во Франции на следующей неделе планируется встреча «Большой семерки». В украинском МИД заявили, что возможная встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита G7 остается несогласованной.

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