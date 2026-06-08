Европейские лидеры определили 5 условий для устойчивого мира в Украине

Мерц, Зеленский, Стамер и Макрон

Реклама

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и президент Украины Владимир Зеленский в совместном заявлении по итогам встречи в Лондоне отметили важность роли Европы в урегулировании российско-украинской войны и определили пять условий для достижения справедливого мира.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Стороны подчеркнули, что Европа как надежный союзник Украины должна быть полноценно вовлечена в любой мирный процесс.

Реклама

«Лидеры четко заявили, что все усилия должны осуществляться в теснейшем сотрудничестве с Украиной, другими европейскими партнерами и США», — говорится в заявлении.

Также участники встречи определили пять базовых условий, необходимых для справедливого и продолжительного мира.

Во-первых, речь идет о прекращении боевых действий и призыве к диктатору Путину согласиться на немедленное и полное прекращение огня.

Во-вторых, текущая линия фронта должна стать основой для предстоящих переговоров. В заявлении подчеркивается, что международные границы не могут меняться силой, а право Украины самостоятельно определять свою политику безопасности должно быть гарантировано.

В третьих, после начала перемирия Украина должна получить надежные юридически обязывающие гарантии безопасности. Речь идет о выполнении договоренностей, достигнутых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года, включая возможное развертывание многонациональных сил.

В-четвертых, замороженные российские активы будут оставаться заблокированными до завершения войны и выплаты Россией компенсаций Украине за нанесенный ущерб.

В-пятых, любые договоренности должны учитывать интересы безопасности Европы. Вопросы, касающиеся ЕС и НАТО, будут приниматься только с согласия соответствующих структур и государств-членов.

В заявлении также отмечены успехи Украины на поле боя, в частности, освобождение территорий и развитие использования беспилотных технологий.

Отдельно осуждены масштабные ракетные и дроновые атаки России, а также нарушение воздушного пространства стран НАТО.

Реклама

Кроме того, лидеры обсудили дальнейшую военную поддержку Украины и перспективы углубления оборонного сотрудничества между Украиной и НАТО, включая обмен боевым опытом.

Участники встречи также положительно оценили призыв Зеленского к прекращению войны из-за переговоров, изложенный в его письме Путину от 4 июня.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне назвал главными темами встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Мы ранее информировали, что отказ диктатора Путина от личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обернулся для Кремля новым репутационным ударом.

Реклама

Новости партнеров