Европа хочет перехватить переговоры по Украине: в Берлине сделали важное заявление

Европейский союз / © Getty Images

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Европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению полномасштабной войны России против Украины.

Об этом заявили в Берлине после встречи лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании в Лондоне, говорится в материале Politico.

Спикер канцлера Германии Фридриха Мерца Стефан Корнелиус заявил, что переговорный процесс по Украине сейчас набирает обороты именно в Европе.

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"Я считаю, что ново то, что этот процесс сейчас набирает обороты в Европе", - сказал Корнелиус.

По его словам, Европа фактически возобновляет и продолжает переговорный процесс, ранее в значительной степени возглавляемый США.

"Еще одно новое событие состоит в том, что мы возобновляем и продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавляли США. Мы делаем это в тесной координации с США", - отметил представитель Мерца.

Ранее посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер с начала 2025 года возглавляли усилия по посредничеству между Россией и Украиной, однако ощутимых результатов это пока не дало. Европейская инициатива активизировать свою роль в мирных переговорах появилась на фоне того, что Вашингтон все больше сосредотачивается на завершении американо-израильской войны с Ираном.

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В совместном заявлении, обнародованном в воскресенье, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский призвали к "прямому диалогу между Украиной и Россией при активном участии США и Европы".

В документе также изложены пять условий для достижения мира, среди которых немедленное и полное прекращение огня.

Европейские лидеры подчеркнули, что нынешняя линия столкновения между российскими и украинскими силами должна стать отправной точкой для переговоров. Также Украина должна получить надежные и юридически обязательные гарантии безопасности.

Отдельно в заявлении говорится, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Кремль не прекратит агрессивную войну и не компенсирует Украине нанесенный ущерб.

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Корнелиус сообщил, что европейские лидеры продолжат согласовывать свой подход к возможным мирным переговорам на встрече G7 в Эвиане и на саммите Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе.

"Нам необходима максимально широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы действительно приблизиться к миру", - сказал он.

В то же время, остается непонятным, готов ли российский диктатор Владимир Путин садиться за стол переговоров с европейскими лидерами. Европейские страны долгое время требовали большей роли в формировании возможного урегулирования войны, однако были отстранены от прямых контактов.

Европейские государства, особенно Германия стали крупнейшими военными партнерами Украины. Поэтому, вероятно, они будут занимать более жесткую позицию в переговорах с Москвой, чем американские посредники.

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В прошлый четверг Владимир Зеленский направил Путину открытое письмо с призывом встретиться для прекращения боевых действий. Однако уже на следующий день российский диктатор отверг это предложение.

Ранее Путин предлагал, чтобы потенциальным переговорщиком по Украине стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, известный своей лояльностью к Кремлю. В европейских столицах эту идею быстро отвергли, расценив ее как попытку Путина расколоть Европу и представить себя якобы конструктивным участником переговоров.

Корнелиус признал, что вынудить Путина сесть за стол переговоров может быть непросто.

По его словам, на это "могут уйти недели или даже месяцы". В то же время, он отметил, что только сильная Украина и усиление давления на Россию могут заставить Путина пойти на уступки.

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"Нам также необходимо сформировать готовность к диалогу и согласовать условия, при которых такие переговоры вообще могут состояться. Все это - часть подготовки. Мы находимся на этапе переориентации", - подытожил представитель канцлера Германии.

Ранее сообщалось, что лидеры Великобритании, Франции, Германии и президент Украины Владимир Зеленский в совместном заявлении определили пять условий для достижения справедливого мира.

Мы ранее информировали, что отказ диктатора Путина от личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обернулся для Кремля новым репутационным ударом.

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