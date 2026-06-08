Массовая «чистка» в университетах: сколько студентов в возрасте 25+ отчислили за год

В прошлом году в Украине отчислили 30 тыс. студентов: какая причина / © ТСН.ua

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В прошлом году в результате проверок отчислили почти 30 тысяч студентов в возрасте 25+, которые использовали студенческий билет, чтобы уклониться от мобилизации.

Об этом заявил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак, передает «Телеграф».

По его словам, были выявлены нарушения при зачислении такой категории студентов, организации образовательного процесса, посещения занятий и т.п. Однако проблема все еще масштабная.

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Руслан Гурак сообщил, что до полномасштабного вторжения в системе образования в целом на всех уровнях — профессиональной высшей, высшей, аспирантуры и докторантуры, обучались в среднем плюс-минус 30 000 студентов-мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 мая 2026 г. в системе обучается 230 000 таких соискателей образования.

В то же время, Гурак признает — сказать, стали ли все эти мужчины студентами исключительно для уклонения от мобилизации, нельзя.

«Наша функция только одна. Посмотреть, как они были засчитаны, как они учатся, посещают ли они занятия и действительно ли они присутствуют в учебных заведениях. То, что мы видим, показывает, что есть масштабные вызовы по обучению таких лиц», — резюмировал председатель Государственной службы качества образования.

Ранее нардеп Александр Федиенко заявил, что в Украине может быть пересмотрена система предоставления отсрочок от мобилизации для студентов.

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Также юристы ответили, отнимут ли отсрочку у студентов после 25 лет.

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