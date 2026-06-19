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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Вступление в ЕС: Мерц выступил с важным заявлением по Украине

Он предложил вариант ассоциированного членства.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать полноценным членом ЕС, пока находится в состоянии войны.

Об этом он заявил по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, Украина может стать ассоциированным членом ЕС, а впоследствии полноправным членом Евросоюза.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, Киев преодолел одно из главных препятствий на пути в ЕС. Новое венгерское правительство поддержало открытие первого кластера переговоров по евроинтеграции Украины.

К слову, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что присоединение Украины к Европейскому Союзу представляет угрозу польскому сельскому хозяйству. Он подчеркнул, что, поддерживая евроинтеграционные стремления Киева, будет всегда защищать интересы польских фермеров и их продукции.

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Дата публикации
Количество просмотров
78
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