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Вступление в ЕС: Мерц выступил с важным заявлением по Украине
Он предложил вариант ассоциированного членства.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать полноценным членом ЕС, пока находится в состоянии войны.
Об этом он заявил по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, Украина может стать ассоциированным членом ЕС, а впоследствии полноправным членом Евросоюза.
Вступление Украины в ЕС — последние новости
Напомним, Киев преодолел одно из главных препятствий на пути в ЕС. Новое венгерское правительство поддержало открытие первого кластера переговоров по евроинтеграции Украины.
К слову, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что присоединение Украины к Европейскому Союзу представляет угрозу польскому сельскому хозяйству. Он подчеркнул, что, поддерживая евроинтеграционные стремления Киева, будет всегда защищать интересы польских фермеров и их продукции.