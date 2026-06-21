Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких неможливо перемогти

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Зазвичай це нам вдається зі змінним успіхом: сьогодні перемагає один, завтра — інший, але є співрозмовники, які — на превеликий жаль — завжди мають рацію.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких неможливо перемогти.

Скорпіон

Скорпіони завдячують своїми перемогами власному незламному моральному духу: як найпотужніший в енергетичному плані знак зодіаку, вони морально придушать кого завгодно — змагатися з ними в силі впливу просто безглуздо. Щоправда, вони рідко бувають задоволені своїми перемогами, але це — вже інше питання.

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Стрілець

Стрільці вміють перемагати своїх супротивників і суперників легко та блискуче. Вони не перетворюють суперечку чи конфлікт на проблему, і саме це применшення важливості дає їм відчутну перевагу. Втім, поразку, яка у них час від часу трапляється, вони теж не вважають критичним моментом, а це іноді — дорожче за перемогу.

Риби

Риб неможливо перемогти через їхню позицію, яку не розуміють представники інших знаків зодіаку: вони ніколи не грають за правилами. Перебуваючи на своїй хвилі, вони роблять несподівані вчинки: наприклад, замість того, щоб отримати «удар» у відповідь, просто відходять убік, залишаючи супротивника цілковито розгубленим.

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