Астрологічний прогноз на 21 червня

Роза вітрів / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доби має такі характеристики

Астрологічна порада дня: енергію дня необхідно використовувати економно, виконуючи лише найважливіші — у вихідний, найімовірніше, побутові — справи.

Символ дня: роза вітрів.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: фіолетовий, бузковий, білий.

Щасливі камені дня: геліотроп, бірюза.

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За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби цього дня: хвороби, які почалися цього дня, легко вилікувати, але від хірургічних операцій і візитів до стоматолога краще утриматися.

Харчування дня: дієта, розпочата цього дня, допоможе вирішити проблеми як зі здоров’ям, так і з фігурою.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися — вона може стати причиною конфліктів із коханою людиною.

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Дачні роботи дня: один із найкращих днів для будь-яких дачних робіт. Сприятливий час для збору культур з їстівною верхівкою.

Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани, які привертають удачу у фінансових справах і подорожах.

Сни дня: сни цієї ночі часто виявляються пророчими — вони дадуть відповіді на важливі питання, які ми вже давно — але наразі марно — собі ставимо.

Табу дня: не можна нікого обманювати, навіть виправдовуючи свою брехню благими намірами.

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Цитата дня: «Генерали завжди готуються до минулої війни» (Вінстон Черчилль).

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