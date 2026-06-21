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Ракетна небезпека по всій Україні: Росія підняла в небо МіГ-31К, є загроза удару “Кинджалами”
В Україні вночі 21 червня оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”.
Повітряні сили України попередили про ракетну небезпеку на всій території країни після фіксації злету російського літака МіГ-31К з території РФ. Саме цей тип винищувача здатний нести гіперзвукові ракети Х-47М2 “Кинджал”, які Росія регулярно застосовує для атак по Україні.
У зв’язку з потенційною загрозою ударів по всій країні була оголошена повітряна тривога. Українців закликають негайно пройти в укриття та залишатися там до офіційного відбою.
Нагадаємо, ракети типу “Кинджал” вважаються одними з найнебезпечніших у російському арсеналі через високу швидкість і складність перехоплення.
До слова, Україна успішно провела випробування власної зенітної ракети, призначеної для боротьби з балістичними цілями. Наразі виріб перебуває у стані готовності до виконання завдань.