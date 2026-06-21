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Атака на тимчасово окупований Крим та можлива відставка Стармера: головні новини ночі 21 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 червня 2026 року:
У тимчасово окупованому Криму вночі лунали потужні вибухи: під атакою Керч, Бахчисарай і район Таврійської ТЕС Читати далі –>
Трамп зробив заяву щодо Ормузької протоки: що вирішили на тлі перемир’я з Іраном Читати далі –>
Росія масовано атакує Сумщину: загинув чоловік, поранено щонайменше 10 цивільних Читати далі –>
Прем’єр Британії Кір Стармер може оголосити про відставку вже у понеділок — Reuters Читати далі –>
У Керчі після атаки дронів серйозно пошкоджено порт: з’явилися перші наслідки удару Читати далі –>
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