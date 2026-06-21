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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Атака на тимчасово окупований Крим та можлива відставка Стармера: головні новини ночі 21 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Стармер

Стармер / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 червня 2026 року:

  • У тимчасово окупованому Криму вночі лунали потужні вибухи: під атакою Керч, Бахчисарай і район Таврійської ТЕС Читати далі –>

  • Трамп зробив заяву щодо Ормузької протоки: що вирішили на тлі перемир’я з Іраном Читати далі –>

  • Росія масовано атакує Сумщину: загинув чоловік, поранено щонайменше 10 цивільних Читати далі –>

  • Прем’єр Британії Кір Стармер може оголосити про відставку вже у понеділок — Reuters Читати далі –>

  • У Керчі після атаки дронів серйозно пошкоджено порт: з’явилися перші наслідки удару Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
166
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