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Атака на временно оккупированный Крым и возможная отставка Стармера: главные новости ночи 21 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 июня 2026 года:
Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались мощные взрывы: под атакой Керчь, Бахчисарай и район Таврической ТЭС Читать далее –>
Трамп сделал заявление по Ормузскому проливу: что решили на фоне перемирия с Ираном Читать далее –>
Россия массированно атакует Сумщину: погиб мужчина, ранены по меньшей мере 10 гражданских Читать далее –>
Премьер Великобритании Кир Стармер может объявить об отставке уже в понедельник — Reuters Читать далее –>
В Керчи после атаки дронов серьезно поврежден порт: появились первые последствия удара Читать далее –>