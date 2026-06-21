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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Время на прочтение
1 мин

Атака на временно оккупированный Крым и возможная отставка Стармера: главные новости ночи 21 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Стармер

Стармер / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 июня 2026 года:

  • Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались мощные взрывы: под атакой Керчь, Бахчисарай и район Таврической ТЭС Читать далее –>

  • Трамп сделал заявление по Ормузскому проливу: что решили на фоне перемирия с Ираном Читать далее –>

  • Россия массированно атакует Сумщину: погиб мужчина, ранены по меньшей мере 10 гражданских Читать далее –>

  • Премьер Великобритании Кир Стармер может объявить об отставке уже в понедельник — Reuters Читать далее –>

  • В Керчи после атаки дронов серьезно поврежден порт: появились первые последствия удара Читать далее –>

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