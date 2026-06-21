Три знаки зодіаку, яким сьогодні може здатися, що вони вищі та крутіші за оточення

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Реклама

Однією з них може стати відчуття, яке в народі зазвичай називають «схопити бога за бороду», коли нам здається, що ми вищі та крутіші за людей, які нас оточують — зазвичай це стає причиною вчинків, про які згодом доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 21 червня, представники всіх знаків зодіаку можуть відчути себе вищими та крутішими за оточення, але для трьох із них таке відчуття може призвести до серйозних неприємностей.

Овен

Овни, яких можна назвати найенергійнішим знаком зодіаку, сьогодні стануть удвічі — а то й утричі — активнішими, що спонукатиме їх до підкорення найрізноманітніших «вершин». Водночас головне — не вважати себе людьми, які перевершили всіх інших — наслідки виявляться негативними.

Реклама

Лев

Леви за своєю природою зарозумілі. Щоправда, до їхньої честі варто зазначити, що вони не завжди демонструють власну перевагу, але сьогодні втриматися у межах пристойності не зможуть. Як результат, хтось з ображених вирішить розірвати з ними взаємини, що для них небажано.

Терези

Терези рідко виявляють зарозумілість щодо людей навколо, хоча в глибині душі впевнені у власній вищості. Сьогодні це правило у них не спрацює — вони можуть вказати на притаманні їм переваги найближчим людям, що тим категорично не сподобається.

Читайте також:

Новини партнерів