Мобільний кондиціонер чи вентилятор: що краще купити для маленької квартири

Спека / © Credits

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У маленькій квартирі спека відчувається особливо сильно, адже приміщення швидко нагрівається, а місця для великої техніки часто немає. Тому перед покупкою виникає питання: взяти звичайний вентилятор чи все ж купити мобільний кондиціонер. Обидва варіанти можуть допомогти, але працюють вони зовсім по-різному.

ТСН.ua ділиться цікавими порадами.

У чому головна різниця

Вентилятор не охолоджує повітря в кімнаті. Він лише створює рух повітря, тому людині здається прохолодніше. Це може бути достатньо, якщо у квартирі не надто спекотно або якщо потрібно просто легше пережити теплий вечір.

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Мобільний кондиціонер працює інакше. Він, навпаки, справді охолоджує повітря. Але для цього йому потрібно виводити гаряче повітря назовні через спеціальний шланг. Зазвичай його виводять у вікно або балконні двері.

Коли вистачить вентилятора

Вентилятор може бути хорошим варіантом, якщо квартира не перегрівається критично, а вам потрібно зробити повітря комфортнішим. Він дешевший, займає менше місця, простіший у використанні й не потребує монтажу.

Для маленької квартири вентилятор часто зручний тим, що його можна переставляти: вдень поставити біля робочого столу, ввечері — біля ліжка, а вночі — біля вікна, щоб допомогти затягнути прохолодніше повітря.

Вентилятор краще обрати, якщо:

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квартира не нагрівається до нестерпної температури;

вам важлива низька ціна;

немає можливості вивести шланг у вікно;

потрібно тихіше рішення для сну;

у квартирі дуже мало місця;

ви не хочете морочитися з установкою.

Коли краще купити мобільний кондиціонер

Мобільний кондиціонер варто розглядати, якщо квартира сильно нагрівається і вентилятор уже не рятує. Наприклад, якщо вікна виходять на сонячний бік, кімната під дахом, будинок старий або температура всередині тримається високою навіть увечері.

Головна перевага мобільного кондиціонера — він реально знижує температуру в кімнаті. Для маленької квартири це може бути дуже відчутно, особливо якщо йдеться про студію або одну основну кімнату.

Мобільний кондиціонер краще обрати, якщо:

у квартирі дуже спекотно навіть уночі;

вентилятор лише ганяє гаряче повітря;

є можливість вивести шланг у вікно;

ви готові миритися з шумом;

важливіше реально охолодити кімнату, а не просто створити потік повітря;

бюджет дозволяє дорожчу покупку.

Чому мобільний кондиціонер не зовсім “мобільний”

Назва може трохи обманювати. Так, мобільний кондиціонер можна пересувати по квартирі, але він усе одно прив’язаний до вікна через шланг для гарячого повітря.

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Якщо просто поставити кондиціонер у кімнаті й не вивести шланг назовні, сенсу майже не буде: він охолоджуватиме повітря з одного боку і водночас повертатиме тепло в приміщення.

Тому перед покупкою треба подумати, куди саме виводити шланг. Найзручніше, якщо в комплекті є віконний адаптер або якщо його можна докупити окремо.

Що з шумом

Вентилятори зазвичай тихіші, особливо на мінімальних режимах. Але дешеві моделі теж можуть гудіти, вібрувати або дратувати вночі.

Мобільні кондиціонери зазвичай шумніші, бо всередині працює компресор. У маленькій квартирі це особливо помітно: якщо студія невелика, кондиціонер може стояти майже поруч із ліжком або робочим місцем.

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Якщо техніка потрібна саме для сну, вентилятор часто комфортніший. Якщо ж потрібно спершу сильно охолодити кімнату, можна увімкнути мобільний кондиціонер заздалегідь, а на ніч перейти на вентилятор.

Що з електроенергією

Вентилятор споживає значно менше електроенергії, ніж мобільний кондиціонер. Його можна тримати ввімкненим довше без великого навантаження на бюджет.

Мобільний кондиціонер споживає більше, бо він не просто рухає повітря, а охолоджує його. У спекотні дні різниця у витратах може бути помітною, особливо якщо користуватися ним багато годин щодня.

Що краще для маленької студії

Для маленької студії вибір залежить від того, наскільки сильно вона нагрівається. Якщо спека терпима, краще почати з хорошого вентилятора: він дешевший, компактніший і не потребує установки.

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Але якщо студія швидко перетворюється на “сауну”, особливо ввечері та вночі, вентилятор може не допомогти. У такому разі мобільний кондиціонер буде ефективнішим, навіть попри шум і шланг у вікні.

Оптимальний варіант для дуже спекотної маленької квартири — поєднання: мобільний кондиціонер охолоджує кімнату, а вентилятор допомагає розподілити прохолодне повітря.

Що з місцем у квартирі

Вентилятор легше вписати в маленький простір. Баштовий вентилятор займає мало місця, настільний можна поставити на стіл або тумбу, а підлоговий легко прибрати в кут.

Мобільний кондиціонер більший і важчий. Крім самого пристрою, потрібно місце для шланга, доступ до вікна і розетки. У маленькій квартирі це може бути незручно, особливо якщо біля вікна стоїть ліжко, стіл або шафа.

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Чи варто брати “охолоджувач повітря” замість кондиціонера

Окремо продаються так звані охолоджувачі повітря або кліматичні охолоджувачі з резервуаром для води. Вони не працюють як кондиціонер і не охолоджують кімнату так само ефективно.

Такі пристрої можуть давати відчуття свіжішого повітря, але в приміщенні з високою вологістю можуть зробити повітря важчим. Для маленької квартири це не завжди вдалий варіант, особливо якщо вікна погано провітрюються.

Що обрати: коротко

Якщо потрібно недороге, просте і тихіше рішення — краще брати вентилятор. Він не знизить температуру в кімнаті, але допоможе легше переносити спеку.

Якщо квартира сильно перегрівається і потрібне реальне охолодження — краще мобільний кондиціонер. Але перед покупкою треба переконатися, що є куди вивести шланг, і бути готовим до шуму, більшої ціни та витрат електроенергії.

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