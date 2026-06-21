Сьогодні зберіть цвіт шипшини: як заготовити, щоб отримати максимум користі взимку

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Цвіт шипшини цінується не лише за ніжний аромат, а й за вміст біологічно активних речовин. Пелюстки містять флавоноїди, антиоксиданти, дубильні сполуки та ефірні олії, тому їх використовують для приготування чаїв, настоїв, варення та косметичних засобів.

Однак лікувальні та смакові властивості значною мірою залежать від того, коли саме зібрано сировину та як її висушено. Як це зробити правильно — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Найкращий час для збору цвіту шипшини

Заготівлю проводять у період масового цвітіння кущів, який в Україні зазвичай припадає на кінець травня — червень, залежно від регіону та погодних умов.

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Найціннішими вважаються квітки, які щойно повністю розкрилися. Саме в цей момент концентрація ефірних олій та інших ароматичних сполук є найвищою. Якщо пелюстки починають в’янути або обсипатися, частина корисних речовин уже втрачається.

Фахівці з лікарських рослин рекомендують збирати сировину в суху погоду після висихання ранкової роси. Волога на поверхні квіток може погіршити якість сушіння та сприяти розвитку плісняви.

Чому не варто відкладати збір

Квітка шипшини живе недовго — лише кілька днів. Під впливом спеки та сонця ефірні олії поступово випаровуються, а біологічно активні компоненти руйнуються.

Саме тому для заготівлі обирають свіжі, здорові квітки без ознак пошкодження комахами чи хворобами. Перестиглі або підсохлі пелюстки поступаються за ароматом і якістю.

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Як правильно збирати цвіт

Зривати квітки найкраще вручну, акуратно відокремлюючи їх від плодоніжки. Для сушіння зазвичай використовують лише пелюстки, хоча в деяких рецептах допускається заготівля цілої квітки.

Важливо дотримуватися кількох правил:

не збирати рослини біля автомобільних доріг та промислових об’єктів;

обирати екологічно чисті місця;

використовувати кошики або полотняні торбинки, а не поліетиленові пакети;

не утрамбовувати зібрану сировину.

У щільно запакованій масі квітки швидко нагріваються та починають втрачати аромат.

Як висушити пелюстки без втрати корисних властивостей

Після збору цвіт необхідно якнайшвидше розкласти тонким шаром на папері або ситі в добре провітрюваному приміщенні. Пряме сонячне проміння небажане, оскільки ультрафіолет прискорює руйнування пігментів, антиоксидантів та ефірних олій. Оптимально сушити пелюстки в затінку при температурі до 35–40 °C.

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Готова сировина стає легкою, ламкою та зберігає природний рожевий або кремовий відтінок.

Як зберігати висушений цвіт

Для тривалого зберігання підійдуть скляні банки з кришками, паперові пакети або полотняні мішечки. Ємності слід тримати в сухому темному місці без різких перепадів температури.

За правильних умов цвіт шипшини зберігає аромат і корисні властивості до одного року. Після цього кількість активних речовин поступово зменшується.

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