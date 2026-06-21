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Сегодня соберите цвет шиповника: как заготовить, чтобы получить максимум пользы зимой
Для сохранения полезных веществ из цвета шиповника важно знать, когда собирать цветки и как правильно их сушить.
Цвет шиповника ценится не только за нежный аромат, но и содержание биологически активных веществ. Лепестки содержат флавоноиды, антиоксиданты, дубильные соединения и эфирные масла, поэтому используют для приготовления чаев, настоев, варенья и косметических средств.
Однако лечебные и вкусовые свойства в значительной степени зависят от того, когда именно собрано сырье и как оно высушено. Как это сделать правильно — читайте в материале ТСН.ua.
Лучшее время для сбора цветов шиповника
Заготовку проводят в период массового цветения кустов, который обычно приходится на конец мая — июнь, в зависимости от региона и погодных условий.
Самыми ценными считаются только полностью раскрывшиеся цветки. Именно в этот момент концентрация эфирных масел и других ароматических соединений является самой высокой. Если лепестки начинают увядать или осыпаться, часть полезных веществ уже теряется.
Специалисты по лекарственным растениям рекомендуют собирать сырье в сухую погоду после высыхания утренней росы. Влага на поверхности цветков может ухудшить качество сушки и способствовать развитию плесени.
Почему не стоит откладывать сбор
Цветок шиповника живет недолго — всего несколько дней. Под влиянием жары и солнца эфирные масла постепенно улетучиваются, а биологически активные компоненты разрушаются.
Именно поэтому для заготовки выбирают свежие, здоровые цветки без признаков повреждения насекомыми или болезнями. Перезрелые или подсохшие лепестки уступают по аромату и качеству.
Как правильно собирать цвет
Срывать цветки лучше всего вручную, аккуратно отделяя их от плодоножки. Для сушки обычно используют только лепестки, хотя в некоторых рецептах допускается заготовка целого цветка.
Важно соблюдать несколько правил:
не собирать растения у автомобильных дорог и промышленных объектов;
выбирать экологически чистые места;
использовать корзины или полотняные сумки, а не полиэтиленовые пакеты;
не утрамбовывать собранное сырье.
В плотно упакованной массе цветки быстро нагреваются и теряют аромат.
Как высушить лепестки без потери полезных свойств
После сбора цвет необходимо как можно быстрее разложить тонким слоем на бумаге или сите в хорошо проветриваемом помещении. Прямые солнечные лучи нежелательны, поскольку ультрафиолет ускоряет разрушение пигментов, антиоксидантов и эфирных масел. Оптимально сушить лепестки в тени при температуре до 35–40 °C.
Готовое сырье становится легким, ломким и сохраняет естественный розовый или кремовый оттенок.
Как хранить высушенный цвет
Для длительного хранения подойдут стеклянные банки с крышками, бумажные пакеты или холщовые мешочки. Емкости следует содержать в сухом темном месте без резких перепадов температуры.
При правильных условиях цвет шиповника сохраняет аромат и полезные свойства до одного года. После этого количество активных веществ постепенно уменьшается.
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