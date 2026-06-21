Сегодня соберите цвет шиповника: как заготовить, чтобы получить максимум пользы зимой

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Цвет шиповника ценится не только за нежный аромат, но и содержание биологически активных веществ. Лепестки содержат флавоноиды, антиоксиданты, дубильные соединения и эфирные масла, поэтому используют для приготовления чаев, настоев, варенья и косметических средств.

Однако лечебные и вкусовые свойства в значительной степени зависят от того, когда именно собрано сырье и как оно высушено. Как это сделать правильно — читайте в материале ТСН.ua.

Лучшее время для сбора цветов шиповника

Заготовку проводят в период массового цветения кустов, который обычно приходится на конец мая — июнь, в зависимости от региона и погодных условий.

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Самыми ценными считаются только полностью раскрывшиеся цветки. Именно в этот момент концентрация эфирных масел и других ароматических соединений является самой высокой. Если лепестки начинают увядать или осыпаться, часть полезных веществ уже теряется.

Специалисты по лекарственным растениям рекомендуют собирать сырье в сухую погоду после высыхания утренней росы. Влага на поверхности цветков может ухудшить качество сушки и способствовать развитию плесени.

Почему не стоит откладывать сбор

Цветок шиповника живет недолго — всего несколько дней. Под влиянием жары и солнца эфирные масла постепенно улетучиваются, а биологически активные компоненты разрушаются.

Именно поэтому для заготовки выбирают свежие, здоровые цветки без признаков повреждения насекомыми или болезнями. Перезрелые или подсохшие лепестки уступают по аромату и качеству.

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Как правильно собирать цвет

Срывать цветки лучше всего вручную, аккуратно отделяя их от плодоножки. Для сушки обычно используют только лепестки, хотя в некоторых рецептах допускается заготовка целого цветка.

Важно соблюдать несколько правил:

не собирать растения у автомобильных дорог и промышленных объектов;

выбирать экологически чистые места;

использовать корзины или полотняные сумки, а не полиэтиленовые пакеты;

не утрамбовывать собранное сырье.

В плотно упакованной массе цветки быстро нагреваются и теряют аромат.

Как высушить лепестки без потери полезных свойств

После сбора цвет необходимо как можно быстрее разложить тонким слоем на бумаге или сите в хорошо проветриваемом помещении. Прямые солнечные лучи нежелательны, поскольку ультрафиолет ускоряет разрушение пигментов, антиоксидантов и эфирных масел. Оптимально сушить лепестки в тени при температуре до 35–40 °C.

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Готовое сырье становится легким, ломким и сохраняет естественный розовый или кремовый оттенок.

Как хранить высушенный цвет

Для длительного хранения подойдут стеклянные банки с крышками, бумажные пакеты или холщовые мешочки. Емкости следует содержать в сухом темном месте без резких перепадов температуры.

При правильных условиях цвет шиповника сохраняет аромат и полезные свойства до одного года. После этого количество активных веществ постепенно уменьшается.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно собрать цвет бузины и что сделать, чтобы получить максимум пользы от растения.

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