Как правильно заваривать, чтобы сохранить витамины: секреты и советы

Ягоды шиповника содержат примерно в 10 раз больше аскорбиновой кислоты, чем лимон.

Шиповник – один из природных источников антиоксидантов и полезных веществ. Ее витамины способны улучшать работу сердца, устранять воспаление, повышать иммунитет и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды. Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами, нужно уметь правильно ее заваривать.

Как это сделать – рассказываем дальше.

Заварить шиповник не так уж и тяжело. Перед употреблением шиповника, ягоды необходимо разрезать на части и удалить ворсинки.

Приготовление на водяной бане

2 столовые ложки измельченных ягод залейте 1 стаканом кипятка и

Выдержите под крышкой на водяной бане 15-20 минут.

оставьте настояться в течение получаса или 40 минут,

процедите напиток

Приготовление в термосе

на 10 частей горячей воды необходимо взять 1 часть сушеных или свежих ягод шиповника, предварительно измельченных.

поместите в термос и оставьте не менее чем на 4-5 часов.

Какая польза от шиповника / Фото: Pexels

Какая польза от шиповника

Ягоды шиповника содержат примерно в 10 раз больше аскорбиновой кислоты.

В частности, витамин C, который есть в ягоде, повышает сопротивляемость воспалениям, омолаживает организм, улучшает состояние сосудов и ускоряет восстановление тканей.

Кроме того, шиповник нужно собирать в экологически чистой местности вдали от промышленных объектов и дорог. Растение чувствительно реагирует на токсичные вещества, содержащиеся в почве и воздухе, поэтому быстро поглощает их.

Противопоказания

Отметим, что передозировка шиповником может отрицательно сказаться на работе кровеносной и сердечно-сосудистой системы в целом.

В течение дня можно пить не больше двух стаканов напитка из шиповника для взрослых. Детям эту дозу следует сократить до одного стакана в сутки.

Воздержаться от напитка шиповника следует людям, страдающим гастритом, язвой желудка и кишечника, а также при повышенной кислотности.

Перед применением шиповника необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку у вас могут быть противопоказания к приему напитка из этого растения.

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