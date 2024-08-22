Роза превратилась в шиповник: что делать

Что нужно делать, если роза превратилась в шиповник

Роза переродилась, переросла в шиповник, такое бывает, когда культурная прививка садовой розы ослабевает или погибает, и роза превращается в шиповник.

Практически все сортовые розы являются привитыми растениями. Розы размножают с помощью прививки на шиповник, для этого выбирают особые сорта шиповника, значительно улучшающие морозостойкость, силу роста, устойчивость к болезням саженцев. Подвой – шиповник, корневая система и корневая шейка (место перехода корней в побеги) используют для приживления привоя. Привой – это часть культурной розы, используемой для прививки, размножения сорта или гибрида.

Почему роза перерастает в шиповник

Одна из причин, почему вместо розы вдруг начинает расти шиповник – это плохо сделанная прививка и неправильный выбор подвоя. У саженцев плохого качества произрастает «дикая поросль» шиповника, которая забирает питательные вещества, воду у побегов культурной розы. Сортовая часть розы постепенно слабеет и гибнет.

Если исключить некачественные саженцы, причины гибели роз и роста шиповника нужно искать в неправильной агротехнике.

Слишком глубокая или поверхностная посадка, когда место прививки слишком углублено, или наоборот, куст становится слабым, склонным к заболеваниям, а с подвоя начнет расти шиповник.

Болезни и вредители могут привести к гибели куста, а весной вместо побегов розы появятся побеги шиповника.

Неподходящие грунты, застой воды и саженцы вымокают. Избыточная кислотность или щелочность почвы может привести к гибели растения.

Недостаточная освещенность места посадки, недостаток элементов питания.

Как спасти переродившуюся розу

Чтобы спасти розу, специалисты советуют осторожно раскопать почву у корня розы, чтобы освободить от земли место прививки. Срежьте у самого основания уходящие от корней отростки удалите те побеги, которые расположены ниже места прививки. Все, что растет выше, это побеги розы, их не трогайте.

Места среза нужно обработать, дать слегка подсохнуть и засыпать ствол землей так, чтобы места прививки углублено достаточно.

Через некоторое время нужно подкормить кусты суперфосфатом. С появлением нового поросшего шиповника действия необходимо повторить.

Как отличить побеги шиповника от побегов роз

Отличить розу от шиповника можно с помощью цвета веток – побеги культурных сортов имеют красноватый оттенок молодых веточек. Светло-зеленые ростки, которые растут ниже места прививки или у куста прямо с земли – это скорее всего поросль шиповника.

Но у белых и светлых сортов цвет молодых побегов, как и у шиповника светло-зеленый. Чтобы отличить нужно посчитать листики – у сортовых роз сложный лист состоит из 5 листочков, а у шиповника – из 7.

Листья культурных растений – плотные, глянцевые или полуматовые, гладкие. Листья шиповника шершавые, не такие крупные как у роз, удлиненно-вытянутые, с удлиненным заостренным кончиком.

Как отличить лисьи розы и шиповники/ фото: yaskravaklumba.com.ua

У чайно-гибридных роз, флорибунди, кустовых садовых форм побеги, как правило, прочные, облиственные. Если у такого куста появился длинный как кнут побег на котором мало листьев, то скорее всего это шиповник.

Плетистые розы тоже могут давать быстрорастущие прямые побеги, но от шиповника они будут отличаться более крупными листьями, более плотной темно-зеленой или немного красноватой корой.

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