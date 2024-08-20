Чем подкормить розы в августе: практические советы

Розы, безусловно, являются украшением каждой клумбы возле дома, сада, огорода. А конец лета как раз то время, когда им нужно уделить время. От того какой качественный уход получат розы в августе зависит их зимовка. В это время нужно почистить и сформировать кусты, сразиться с вредителями и т.д.

Чем подкормить розы в августе

Это главный вопрос в уходе за цветущими кустарниками. Важно накормить, но не перекармливать растения.

Розам требуются азот для наращивания зеленоватой массы. Поэтому розы и другие культуры подкармливают азотом весной. Фосфор нужен для корней и бутонов, его используют летом и осенью. При корневой подкормке гранулы закладывают в почву, при внекорневой – опрыскивают листья. Калий помогает вызревать культурам, укрепляет их иммунитет и улучшает цветение, используют его, как правило, вместе с фосфором.

Азотными комплексами розы подкармливают весной, а вот в августе его лучше исключить вообще. Вообще летом розу подкармливают препаратами, где фосфора и калия примерно равное количество, а азота – минимальное. А с середины августа, как советуют специалисты, калий в удобрениях должен преобладать. Для обеспечения хорошего роста и обильного цветения в августе розы необходимо подкормить калийно-фосфорными удобрениями, а также магнием, марганцем и другими микроэлементами.

Если пользоваться готовыми удобрениями, не пренебрегайте пометками производителя "лето", "весна" или "осень" и используйте средство по сезону.

В середине августа рекомендуется подкормить розы древесной золой, а также раствором сброженных трав, когда скошенную траву заливают водой и оставляют на солнце в неделю.

Итак, в конце августа розы нужно подпитать монофосфатом калия, калийной солью, калимагнезией, древесной золой.

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