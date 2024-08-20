Чим підживити троянди в серпні: практичні поради

Троянди безперечно є прикрасою кожної клумби біля будинку, саду, городу. А кінець літа якраз той час, коли їм потрібно приділити час. Від того наскільки якісний догляд отримають троянди в серпні залежить їх зимівля. У цей час потрібно почистити та сформувати кущі, поборотися зі шкідниками тощо.

Чим підгодувати троянди в серпні

Це головне питання в догляді за квітучими кущами. Важливо нагодувати, але не перегодувати рослини.

Трояндам потрібний азот для нарощування зеленої маси. Тому троянди та інші культури підживлюють азотом навесні. Фосфор потрібен для коренів та бутонів, його використовують влітку і восени. При кореневому підживленні гранули закладають в ґрунт, при позакореневому – обприскують листя. Калій допомагає культурам визрівати, зміцнює їх імунітет і покращує цвітіння, використовують його, як правило, разом із фосфором.

Азотними комплексами троянди підживлюють навесні, а от у серпні його краще виключити взагалі. Взагалі літом троянду підживлюють препаратами, де фосфору та калію приблизно рівна кількість, а азоту - мінімальна. А з середини серпня, як радять фахівці калій в добривах має переважати. Для забезпечення гарного росту й рясного цвітіння в серпні троянди необхідно підживити калійно-фосфорними добривами, а також магнієм, марганцем та іншими мікроелементами.

Якщо користуватися готовими добривами, не нехтуйте позначками виробника "літо», «весна» або «осінь» та використовуйте засіб по сезону.

У середині серпня рекомендується підживити троянди деревним попелом, а також розчином зброджених трав, це коли скошену траву заливають водою і залишають на сонці на тиждень.

Отже, наприкінці серпня троянди потрібно підживити монофосфатом калію, калійною сіллю, калімагнезією, деревним попелом.

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