Байден – про Гарріс та підтримку України: "Ми ніколи не схилимось перед Путіним"

Президент США Джо Байден назвав спротив України агресії Росії серед успіхів своєї політики, підсумовуючи свою кар'єру на з'їзді партії.

Про це пише "Голос Америки".

Після 50 років в політиці Байден передає лідерство в партії. 21 липня Байден зняв свою кандидатуру з президентських перегонів, після невдалих дебатів проти свого опонента – республіканця Дональда Трампа. Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс для участі в президентських перегонах, що дало новий поштовх виборчій кампанії демократів.

У своєму зверненні до з'їзду Байден окреслив принципи своєї політики, включаючи захист середнього класу, розвиток інфраструктури та виробництва мікрочипів, створення робочих місць, зусилля зі зниження цін на рецептурні ліки, заходи, які Байден відстоював з часу своєї роботи в Сенаті тощо.

Джо Байден розкритикував свого попередника Трампа і наголосив на важливості лідерства США в світі і успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, протистоянні Росії та Китаю.

"Ми ніколи не схилимось перед Путіним", – сказав він про себе та Камалу Гарріс. "Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна", – додав Байден. Він наголосив на нещодавньому обміні з Росією, що дозволив повернути незаконно утримуваних там американців.

Щодо зміцнення альянсів Байден додав: "Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО".



Байден вказав, що його адміністрація невтомно працює над досягненням припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАСу, а також доставки гуманітарної допомоги в регіон. Він висловив солідарність з протестувальниками, які вийшли на вулиці в Чикаго під час проведення з'їзду партії з вимогою досягти припинення вогню в Смузі Гази.

Байден закликав американців голосувати за Гарріс і сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів.

Президент США завершив свій виступ словами з гімну: "Америко, я віддав тобі найкраще". "Я віддавав тобі найкраще 50 років, - сказав президент США. – Сподіваюсь, ви знаєте, як я вдячний вам усім".



Низка учасників з'їзду висловили вдячність Байдену.

Віцепрезидента США Камала Гарріс виступила з незапланованим коротким зверненням до учасників з'їзду Демократичної партії в понеділок, щоб подякувати Байдену за його лідерство.

"Я хочу почати з того, що відзначити нашого надзвичайного президента Джо Байдена", - сказала Гарріс в короткій промові в перший день з'їзду партії. Як очікується, Гарріс виголосить програмну промову в якій прийме номінацію від партії в останній день з'їзду в четвер.

"Дякую за ваше історичне лідерство, за ваше життя служіння нашій країні і за все, що ви продовжите робити. Ми завжди вдячні вам", – сказала Гарріс.

Сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс, який виступав перед Байденом, подякував президентові США за службу і відзначив його роль у співпраці із законодавцями, щоб затвердити "найбільш істотні закони за 60 років, щоб допомогти ветеранам, просувати безпеку зброї, зменшити ціни на рецептурні ліки, боротьбу зі зміною клімату, відбудову мостів та доступу до інтернету, повернення виробництва до Америки".

Кунс також подякував Байдену за його підтримку кандидатури Гарріс на виборах.

Демократи шанують Байдена як великодушного лідера, який ставить країну вище своїх політичних амбіцій і зробив важливі кроки, щоб допомогти вдруге перемогти Дональда Трампа на виборах.

Колишня кандидатка в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон почала свій виступ на з'їзді з подяки Байдену.

Байден "просуває демократію вдома та за кордоном", – сказала Клінтон.

"Він повернув гідність, порядність та компетентність назад до Білого дому і показав, що означає бути справжнім патріотом", – додала Клінтон про Байдена.

Учасники з'їзду вітали Клінтон, яка є одним із найвпливовіших політиків партії, оваціями. В 2016 Клінтон представляла партію на президентських виборах, але програла перегони Дональду Трампу.

Учасники з'їзду критикували економічну політику Трампа, його роль в штурмі Капітолія 6 січня, обмеження права на аборти, а також протиставляли біографію Гарріс та Трампа. Гарріс, яка до політичної діяльності була прокурором, походить із середнього класу, що контрастує із походженням Трампа, який є вихідцем із заможної родини торговця нерухомістю.

Раніше в понеділок Трамп та кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Джей Ді Венс провели зустрічі з виборцями в Пенсильванії в основному присвячені питанням цін на продовольство та енергетику. Венс розкритикував план Гарріс домогтись зменшення цін на продовольство, сказавши, що вона мала таку нагоду під час віцепрезидентства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу.

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