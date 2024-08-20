Удар РФ по Тернополю: чи вдалося приборкати пожежу

У вівторок, 20 серпня, російські окупанти вдарили по промисловому об'єкті у Тернополі, після чого там виникла пожежа.

На щастя, пожежу в Тернополі після російської атаки вдалося приборкати.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА з посиланням на рятувальників.

"О 14:40 пожежу на промисловому обʼєкті у Тернополі ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 20 серпня росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об'єкту в Тернополі. На місці "прильоту" виникла потужна пожежа.

Внаслідок атаки РФ на об'єкт були виявлені продукти згоряння в повітрі. Стало відомо, чи становлять вони загрозу здоров’ю людей.

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