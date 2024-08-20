Удар РФ по Тернополю: удалось ли потушить пожар

Во вторник, 20 августа, российские оккупанты ударили по промышленному объекту в Тернополе, после чего там поднялся пожар.
К счастью, пожар в Тернополе после российской атаки удалось потушить.
Об этом сообщили в Тернопольской ОВА со ссылкой на спасателей.
"В 14:40 пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 20 августа россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе. На месте "прилета" возник мощный пожар.
В результате атаки РФ на объект были обнаружены продукты сгорания в воздухе. Стало известно, представляют ли они угрозу здоровью людей.
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