Китай начинает серийное производство гуманоидных роботов G1: сколько они будут стоить

Этот робот, в отличие от предыдущих моделей, полностью электрический и имеет улучшенные функциональные возможности.

Компания Unitree Robotics, известная своими четвероногими работами, теперь выходит на рынок гуманоидных роботов общего назначения. Ее новый гуманоидный робот G1 стоит 16 тысяч долларов и уже продемонстрировал свою высокую производительность.

Об этом сообщило издание New Atlas.

До декабря прошлого года Unitree сосредотачивалась на производстве четвероногих роботов, таких как Go2 и B2. Однако с момента дебюта первого двуногого гуманоида компания сталкивается с конкуренцией от таких фирм, как Tesla, Figure, Boston Dynamics и Sanctuary AI.

Новая модель G1 отличается от предыдущих разработок не только ценой, но и усовершенствованием функций и внешнего вида. Робот продемонстрировал удивительные возможности: прыжки, повороты, танцы, а также способность подниматься по лестнице, преодолевать препятствия разной высоты и корректировать свое шествие в реальном времени.

G1 имеет встроенный 3D LiDAR и камеру глубины RealSense, а также микрофонную решетку для голосовых команд и стереодинамик мощностью 5 Вт. Аккумулятор емкостью 9000 мАч обеспечивает примерно 2 часа работы от одной зарядки. Робот может ходить со скоростью до 2 м/с.

Хотя Unitree описывает эту модель как готовую к массовому производству, пока не подтверждено, что такое производство действительно начато.

Напомним, компания Boston Dynamics представила нового гуманоида Атласа, который должен заменить людей на заводах. Новый робот полностью электрический и оснащен искусственным интеллектом, что позволяет ему адаптироваться и обучаться. Атлас сможет выполнять различные задачи, включая перенос тяжелых предметов и сложные манипуляции. Тестирование нового робота начнется на заводах компании Хюндай, а после этого планируется запуск в серийное производство.

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