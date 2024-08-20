Хлипкий на вид подвесной мост назвали самым страшным в мире – видео

Он временный и имеет колию, достаточную для проезда только одного транспортного средства за раз.

Подвесной мост, простиравшийся на 150 метров над ущельем реки Дадун в Чунцине, Китай, был назван самым страшным в мире из-за того, насколько опасно он выглядит.

Об этом пишет Oddity Central.

В течение последних нескольких лет видеоролики с тяжелой строительной техникой, пересекающей узкий, хрупкий на вид мост, подвешенный на высоте около 300 метров над широким речным ущельем, постоянно распространяются в социальных сетях, заставляя людей спрашивать о его безопасности. Хотя его длина составляет 240 метров, это ужасное чудо инженерии не имеет опор или оснований для поддержки, полагаясь лишь на четыре стальных троса для поддержки транспортных средств весом до 45 тонн. Он достаточно широк, чтобы по нему могло пройти только одно транспортное средство, и, несмотря на наличие защитных сеток с каждой стороны, одно неправильное движение может стать катастрофой.

К счастью, подвесной мост через ущелье реки Дадун в районе Улун города Чунцин – это временный проект, призванный облегчить строительство еще большего объекта инфраструктуры – моста Шуанбао. После завершения строительства он станет самым большим в мире двухарковым мостом, протянувшимся через реки Дадунхэ и Сяохегоу. Но для того, чтобы построить это грандиозное сооружение, рабочим нужен был способ добраться до небольшой горы, которая в конце концов будет поддерживать его центральные арочные опоры. И тогда возникла идея временного подвесного моста.

Протянувшийся на 240 метров по западной стороне огромного ущелья, так называемый "самый страшный подвесной мост в мире" имеет ширину 12 метров, но имеет колию, достаточную для проезда только одного транспортного средства за раз. Технически это не проблема, поскольку он используется только грузовиками и строительной техникой, работающей на Шуанбао, но это не означает, что пересечь его легко.

Поскольку подвесной мост не имеет башен или наклонных тросов для дополнительной поддержки, он не самый устойчивый в мире, хотя горизонтальное натяжение его четырех массивных стальных тросов пока справляется достаточно хорошо.

Напомним, участок шоссе протяженностью 240 км, соединяющий два города в Саудовской Аравии, имеет титул самой длинной прямой дороги в мире. Ее также называют "самой скучной дорогой в мире".

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