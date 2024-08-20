Хиткий на вигляд підвісний міст назвали найстрашнішим у світі – відео

Він тимчасовий та має колію, достатню для проїзду лише одного транспортного засобу за раз.

Підвісний міст, що простягся на 150 метрів над ущелиною річки Дадун у Чунцині, Китай, був названий найстрашнішим у світі через те, наскільки небезпечний він має вигляд.

Про це пише Oddity Central.

Протягом останніх декількох років відеоролики з важкою будівельною технікою, що перетинає вузький, кволий на вигляд міст, підвішений на висоті близько 300 метрів над широкою річковою ущелиною, постійно розповсюджуються в соціальних мережах, змушуючи людей запитувати про його безпеку. Хоча його довжина становить 240 метрів, це жахливе диво інженерії не має опор або підстав для підтримки, покладаючись лише на чотири сталеві троси для підтримки транспортних засобів вагою до 45 тон. Він досить широкий, щоб по ньому міг пройти лише один транспортний засіб, і, попри наявність захисних сіток з кожного боку, один неправильний рух може стати катастрофою.

На щастя, підвісний міст через ущелину річки Дадун у районі Улун міста Чунцін — це тимчасовий проєкт, покликаний полегшити будівництво ще більшого об'єкту інфраструктури — мосту Шуанбао. Після завершення будівництва він стане найбільшим у світі двоарковим мостом, що простягся через річки Дадунхе та Сяохегоу. Але для того, щоб побудувати цю грандіозну споруду, робітникам потрібен був спосіб дістатися невеликої гори, яка зрештою підтримуватиме його центральні арочні опори. І тоді виникла ідея тимчасового підвісного мосту.

Той, що простягся на 240 метрів по західній стороні величезної ущелини, так званий "найстрашніший підвісний міст у світі" має ширину 12 метрів, але має колію, достатню для проїзду лише одного транспортного засобу за раз. Технічно це не проблема, оскільки він використовується лише вантажівками та будівельною технікою, що працює на мосту Шуанбао, але це не означає, що перетнути його легко.

Оскільки підвісний міст не має веж або похилих тросів для додаткової підтримки, він не є найстійкішим у світі, хоча горизонтальний натяг його чотирьох масивних сталевих тросів поки що справляється досить добре.

Нагадаємо, ділянка шосе довжиною 240 км, що з'єднує два міста в Саудівській Аравії, має титул найдовшої прямої дороги у світі. Її також називають "найнуднішою дорогою у світі".

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