Люди шоковані відео, як тестують вейпи на заводі

Один працівник у звичайний день тестує до 8000 вейпів.

Ютубер Machina відвідав завод у Шеньчжені, Китай, щоб побачити, як виробляються та тестуються одноразові вейпи.

Так, під час контролю якості люди затягуються кожним окремим вейпом один раз, перш ніж відправити його далі.

Один з працівників сказав, що у звичайний день він тестує від 7000 до 8000 вейпів на день, але іноді це число збільшується до 10000.

Глядачі відео були шоковані як тим, що вони могли використовувати пристрій, який був у роті іншої людини, так і тим, що працівник також сказав, що він курить вейп у вільний час.

Один коментатор сказав, що йому "насправді шкода цієї дитини, яка тестує всі вейпи".

Тисячі затягувань тисячами вейпів щодня — все це створює багато небезпек для здоров'я. Деякі люди, які надто багато курили, зрештою потрапили до лікарні та серйозно захворіли, і медичні експерти прагнуть підкреслити, що вейпінг безумовно шкідливий для здоров'я.

Так, 19-річний хлопець шокував лікарів станом своїх легень, викурюючи по два-три вейпи на тиждень. Його легені стискалися чотири рази.

А інший чоловік через любов до вейпів кашляв вісім годин кров'ю і викашляв її півтора літра.

Нагадаємо, раніше серцево-судинний хірург назвав 3 причини, чому не варто курити вейп. Хоча ця форма куріння може здаватися нешкідливою, вона має свої ризики.

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