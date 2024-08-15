Українець шокував наслідками опіків борщівником – відео

Українець заради експерименту показав наслідки опіку борщівником Сосновського.

Небезпечна рослина містить в соку, стеблах, листі та плодах токсичні хімічні сполуки, які називаються фуранокумаринами. Фізичний контакт з рослиною робить шкіру більш чутливою до ультрафіолетового світла і може призвести до фототоксичного дерматиту. Симптоми варіюються від легкого почервоніння та подразнення до пухирів, опіків і рубців.

Користувач TikTok під ніком "Вільний фермер" зрізав стебло рослини та капнув соком собі на руки.

Він повідомив, що перші симптоми почали з'являтися через п'ять годин. Через 10 годин на місці опіків з'явилися набряки. Через добу набряк став ще більшим, а через дві доби чоловік помітив бульбашки на шкірі та плями на животі. Кепськими справи стали на третю добу.

"Зранку були величезні бульбашки. Я пішов до опікового відділення, їх зрізали ножицями, після чого обробили та наклали сіточки та бинт. На животі ситуація буде схожа, можливо, завтра або післязавтра і там проведуть такі ж маніпуляції", - сказав він.

Після дев'ятої доби після опіку борщівником медики дозволили чоловіку помитися та зняли перев'язки. Попри те, що опіки загоювалися, блогер страждав на сильний свербіж, внаслідок якого не міг спати протягом трьох діб.

Навіть через два тижні після початку експерименту, за словами чоловіка, до повного загоєння було ще надто далеко: "На животі майже все минуло, коліно ще трішки страждає".

Через місяць на руках з'явилися рубці, які свербіли.

"Намагайтеся обходити цю рослину десятою дорогою, а якщо ви з нею боретеся, то максимально використовуйте одяг, рукавиці і захисний шолом на обличчя для того, щоб захистити очі. Якщо ми з ним не боротимемося, він буде всюди. Чим більше ми дозволяємо йому сіятися, тим більше буде проблем", - попередив він та додав, що лікувався протягом 45 днів.

Нагадаємо, лікарка прокоментувала "виклик" 19-річного хлопця, який не спав 12 днів поспіль. Він побив світовий рекорд Гіннесса та спричинив побоювання щодо стану свого здоров'я.

Читайте також: