Украинец шокировал последствиями ожогов борщевиком — видео

Украинец ради эксперимента показал последствия ожогов борщевиком Сосновского.

Опасное растение содержит в соке, стеблях, листьях и плодах токсичные химические соединения, называемые фуранокумаринами. Физический контакт с растением делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовому свету и может привести к фототоксическому дерматиту. Симптомы варьируются от легкого покраснения и раздражения до волдырей, ожогов и рубцов.

Пользователь TikTok под ником "Вільний фермер" срезал стебель растения и капнул соком себе на руки.

Он сообщил, что первые симптомы начали появляться спустя пять часов. Через 10 часов на месте ожогов появились отеки. Через сутки отек стал еще больше, а через двое суток мужчина заметил пузырьки на коже и пятна на животе. Плохими дела стали на третьи сутки.

"Утром были огромные пузыри. Я пошел в ожоговое отделение, их срезали ножницами, после чего обработали и наложили сеточки и бинт. На животе ситуация похожа, возможно, завтра или послезавтра и там проведут такие же манипуляции", — сказал он.

После девяти суток после ожогов борщевиком медики разрешили мужчине помыться и сняли перевязки. Несмотря на то, что ожоги заживали, блогер страдал сильным зудом, в результате которого не мог спать в течение трех суток.

Даже через две недели после начала эксперимента, по словам мужчины, до полного заживления было еще слишком далеко: "На животе почти все прошло, колено еще немного страдает".

Через месяц на руках появились рубцы, которые чесались.

"Пытайтесь обходить это растение десятой дорогой, а если вы с ним боретесь, то максимально используйте одежду, рукавицы и защитный шлем на лицо для того, чтобы защитить глаза. Если мы с ним не будем бороться, оно будет повсюду. Чем больше мы позволяем ему сеяться, тем больше будет проблем", — предупредил он и добавил, что лечился в течение 45 дней.

Напомним, врач прокомментировала "вызов" 19-летнего парня, который не спал 12 дней подряд. Он побил мировой рекорд Гиннесса и вызвал опасения относительно состояния своего здоровья.

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