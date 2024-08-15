Новое шоу "Клуб 1%" на "1+1 Украина": кто стал ведущим

Сегодня, 15 августа, в столице начинаются съемки нового масштабного проекта "Клуб 1%", цель которого раскрыть сверхвозможности человеческого мозга.

Эта нетривиальная игра, где интеллект измеряется не столько знаниями в определенных сферах, сколько развитием когнитивных функций, за небольшое время стала мировым феноменом. Большой высокотехнологичный павильон, 1200 участников из разных уголков Украины и самые интересные вопросы определения уровня смекалки — это то, что ожидает телезрителей канала "1+1 Украина" этой осенью. Ведущим проекта станет Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко стал ведущим шоу "Клуб 1%" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Скажу честно, я уже сейчас чувствую восторг, волнение и безумный драйв, потому что это интересный и масштабный проект. Сейчас я в процессе подготовки к съемочному процессу. Провел очень много исследований, смотрел много адаптаций этого шоу в разных странах и могу сказать, что .то супер интересно. Этот проект развивает наш мозг и дает отдохнуть. Я уверен, что даже те, кто в 1-м выпуске не смогут ответить на большинство вопросов, в 10-12-й эпизоде будут уже входить, если не в 1%, так в 5-10% самых сообразительных украинцев", - поделился ведущий

Именно поэтому Тимур Мирошниченко приглашает всех собраться перед телеэкранами и попытаться посоревноваться в сообразительности с друзьями или просто проверить себя.

Тимур Мирошниченко стал ведущим шоу "Клуб 1%" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Этот проект нужно смотреть семьей, с друзьями, самостоятельно, потому что на вопрос "Клуба 1%" интересно отвечать с обеих сторон экрана. И тем, кто заполнил форму и пришел в студию, и тем, кто находится дома, в офисе, где-нибудь ", – говорит Мирошниченко.

Кроме того, просмотрев проект на MEGOGO, можно будет подключиться к интерактивной версии игры. Проверяй свою сообразительность одновременно с участниками в студии и получи возможность выиграть познавательные подарки: подписку на MEGOGO или авторский курс от Медиашколы 1+1.

Когда именно состоится премьера проекта, станет известно в скором времени в соцсетях телеканала "1+1 Украина".

Тимур Мирошниченко стал ведущим шоу "Клуб 1%" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, по правилам проекта, каждого выпуска участники отвечают на вопросы разной сложности, соревнуются с другими в логическом мышлении, вербальных способностях, пространственном внимании, скорости реакции. Участник, который пройдет все этапы и ответит на конечный вопрос, на который может ответить только 1% населения Украины, побеждает и получает денежное вознаграждение, которое сможет потратить на реализацию мечты.

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