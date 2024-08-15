Умерла звезда фильма "Дневник памяти" Джина Роулендс

Звезда фильма "Дневник памяти", популярная американская актриса Джина Роулендс умерла.

Печальную новость изданию TMZ подтвердил сын артистки, режиссер Ник Кассаветис. Знаменитость ушла из жизни в среду, 14 августа, в своем доме в городе Индиан-Уэллс, штат Калифорния. В последние минуты жизни рядом с актрисой были ее родные – дети и муж.

Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет. Официальную причину смерти пока что не указывают. Однако известно, что актриса страдала от тяжелой болезни Альцгеймера, которая нарушает мозговые процессы, вызывает потерю памяти и прогрессирующее слабоумие.

Джина Роулендс / Фото: Associated Press

О болезни актрисы еще в июне этого года рассказал ее сын Ник. На 20-летие фильма "Дневник памяти" режиссер признался, что его мама в течение пяти лет борется с болезнью Альцгеймера и находится в "полном слабоумии". Что символично, в фильме Джина Роулендс играла пожилую женщину Элли, которая тоже страдала от этого недуга.

К слову, в своем творчестве актриса имеет немало ролей в разных фильмах. С 2015 года она ушла из Голливуда и перестала сниматься в кино. За свою работу у артистки немало наград, среди которых "Эмми", "Золотой глобус" и номинации на "Оскар".

Джина Роулендс в молодости / Фото: Associated Press

У актрисы осталось трое детей – сын Ник и дочери Александра и Зои. Также у нее был муж Роберт, за которого она вышла замуж в 2012 году.

Напомним, недавно стало известно, что умерла звезда фильма "Черная пантера" Конни Чиуме. Жизнь артистки забрала тяжелая болезнь.

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