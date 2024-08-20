ASUS ProArt P16 — потужний ноутбук з ШІ для дизайнера

У світі, де технології та творчість переплітаються, з’являється новий герой — ASUS ProArt P16. Цей 16-дюймовий ноутбук, оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, вже доступний в Україні.

Але що робить його таким особливим? Давайте подивимося.

Творіть легше: інновації для кожного кроку

Уявіть собі, що ваші творчі ідеї оживають з легкістю завдяки ШІ-застосункам StoryCube і MuseTree, окремій клавіші Copilot, програмному центру ProArt Creator Hub і контролеру ASUS DialPad. Кожен етап вашого творчого процесу стає простішим і ефективнішим. StoryCube допоможе вам організувати всі ваші цифрові активи, а MuseTree перетворить ескізи на готові зображення за лічені секунди.

ProArt Creator Hub — це ваш персональний портал для налаштування параметрів пристрою та оптимізації творчого процесу. А ASUS DialPad дозволяє зручно взаємодіяти з професійними програмами, змінюючи розмір пензля або швидко скасовуючи дії. І все це — на відстані одного дотику.

Творіть швидше: потужність у ваших руках

Процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 з ШІ-продуктивністю 50 TOPS і відеокарта GeForce RTX 4070 з ШІ-продуктивністю 321 TOPS забезпечують неймовірну швидкодію для якісної роботи над проєктами. Сенсорний OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 4K відзначається високою точністю відтворення кольорів - це дуже зручно в роботі.

Завдяки вдосконаленій системі охолодження, оперативній пам’яті LPDDR5X обсягом до 64 ГБ і твердотільному накопичувачу PCIe 4.0 місткістю до 4 ТБ, ProArt P16 без зусиль впорається з найвимогливішими завданнями. Технологія охолодження ProArt P16 Ambient Cooling забезпечує максимальну продуктивність із мінімальним рівнем шуму, а система з трьох вентиляторів ефективно розсіює тепло.

Творіть будь-де: свобода руху

ProArt P16 відкриває безмежні можливості для творчості будь-де й будь-коли. Його новий компактний корпус має товщину всього 14,9 мм і важить лише 1,85 кг. Його можна взяти з собою і у студію, і до парку.

Дизайн ноутбука натхненний точністю професійних фото- та відеокамер, а вертикальні смужки на шарнірах нагадують деталі дизайну камер класу hi-end.

Доступність і ціна

Ноутбук ProArt P16 із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 2 ТБ вже в Україні за ціною 158 999 грн. Ноутбук можна купити в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в онлайн-магазинах українських партнерів компанії ASUS.