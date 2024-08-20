Люди шокированы видео, как тестируют вейпы на заводе

Один работник в обычный день тестирует до 8000 вейпов.

Ютубер Machina посетил завод в Шэньчжэне, Китай, чтобы увидеть, как производятся и тестируются одноразовые вейпы.

Так, во время контроля качества люди затягиваются каждым отдельным вейпом один раз, прежде чем отправить его дальше.

Один из работников сказал, что в обычный день он тестирует от 7000 до 8000 вейпов в день, но иногда это число увеличивается до 10000.

Зрители видео были шокированы как тем, что они могли использовать устройство, которое было во рту другого человека, так и тем, что работник также сказал, что курит вейп в свободное время.

Один комментатор сказал, что ему "на самом деле жалко этого ребенка, который тестирует все вейпы".

Тысячи затяжек тысячами вейпов ежедневно – все это создает много опасностей для здоровья. Некоторые люди, которые слишком много курили, попали в больницу и серьезно заболели, и медицинские эксперты стремятся подчеркнуть, что вейпинг безусловно вреден для здоровья.

Так, 19-летний парень шокировал врачей состоянием своих легких, выкуривая по два-три вейпа в неделю. Его легкие сжимались четырежды.

А другой мужчина из-за любви к вейпам кашлял восемь часов кровью и выкашлял ее полтора литра.

Напомним, ранее сердечно-сосудистый хирург назвал 3 причины, почему не стоит курить вейп. Хотя эта форма курения может казаться безвредной, она имеет свои риски.

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