Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Люди шокированы видео, как тестируют вейпы на заводе

Люди шокированы видео, как тестируют вейпы на заводе

Люди шокированы видео, как тестируют вейпы на заводе

Завод по изготовлению вейпов / Фото: скриншот с видео

Один работник в обычный день тестирует до 8000 вейпов.

Ютубер Machina посетил завод в Шэньчжэне, Китай, чтобы увидеть, как производятся и тестируются одноразовые вейпы.

Так, во время контроля качества люди затягиваются каждым отдельным вейпом один раз, прежде чем отправить его дальше.

Один из работников сказал, что в обычный день он тестирует от 7000 до 8000 вейпов в день, но иногда это число увеличивается до 10000.

Зрители видео были шокированы как тем, что они могли использовать устройство, которое было во рту другого человека, так и тем, что работник также сказал, что курит вейп в свободное время.

Один комментатор сказал, что ему "на самом деле жалко этого ребенка, который тестирует все вейпы".

Тысячи затяжек тысячами вейпов ежедневно – все это создает много опасностей для здоровья. Некоторые люди, которые слишком много курили, попали в больницу и серьезно заболели, и медицинские эксперты стремятся подчеркнуть, что вейпинг безусловно вреден для здоровья.

Так, 19-летний парень шокировал врачей состоянием своих легких, выкуривая по два-три вейпа в неделю. Его легкие сжимались четырежды.

А другой мужчина из-за любви к вейпам кашлял восемь часов кровью и выкашлял ее полтора литра.

Напомним, ранее сердечно-сосудистый хирург назвал 3 причины, почему не стоит курить вейп. Хотя эта форма курения может казаться безвредной, она имеет свои риски.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация