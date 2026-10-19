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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кожній дитині — по акції SpaceX: Маск анонсував масштабну ініціативу

Маск поки не пояснив, як саме працюватиме схема передавання акцій і хто зможе їх отримати.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Ілон Маск

Ілон Маск / © Associated Press

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що наступного року планує подарувати кожній дитині у США по одній своїй акції SpaceX.

Про це він написав 19 жовтня у соцмережі X.

«Наступного року я подарую по одній своїй акції SpaceX кожній дитині в Америці», — заявив Маск.

Він додав, що це має стати першою з низки подібних ініціатив, однак не пояснив, як саме відбуватиметься передавання акцій і хто матиме право їх отримати.

За даними Бюро перепису населення США за 2024 рік, у країні проживає близько 73 млн дітей віком до 18 років. AFP підрахувало, що за нинішньої оцінки акцій SpaceX реалізація такої обіцянки могла б коштувати понад 10 млрд доларів.

Що передувало заяві Маска

Незадовго до цього компанія Anthropic, яка працює у сфері штучного інтелекту, оголосила про намір передати 5% своїх акцій до «фонду суспільного блага».

Маск відреагував на цю заяву та запропонував інший підхід.

«Рекомендую передати акції безпосередньо громадськості», — написав він.

Після цього підприємець і оголосив про намір роздати акції SpaceX американським дітям.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп пообіцяв, що кожен повнолітній громадянин США може отримати одноразову виплату в розмірі 5000 доларів, якщо за підсумками листопадових проміжних виборів Республіканська партія втримає більшість у Палаті представників та Сенаті.

Ілон Маск: останні новини

Раніше повідомлялося, що українські військові зіткнулися з обмеженнями у роботі Starlink і його військової версії Starshield. Термінали припиняли працювати на платформах, які рухалися зі швидкістю понад 160 км/год, що впливало на використання частини ударних дронів і засобів ППО.

Ілон Маск заявив, що українські військові використовують саме Starshield, а рішення щодо обмежень цієї системи ухвалює американська влада.

«Системи Starshield належать уряду США і контролюються ним. Будь-які обмеження швидкості або використання визначаються американськими військовими і, зрештою, президентом США», — сказав Маск.

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