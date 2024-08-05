Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу — опитування

Кандидати мають майже однакові рейтинги у так званих "ключових штатах".
Кандидати у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс та Республіканської партії Дональд Трамп мають рівні шанси на виборах.
Про це свідчать результати опитування, яке було проведено CBS News/YouGov.
Наразі Гарріс готові підтримати 49%, а Трампа - 47%. Незалежний кандидат Роберт Кеннеді наразі набирає 2%.
У так званих "ключових штатах", які визначають результати виборів, головні претенденти на пост президента мають рівні шанси на перемогу.
Так, згідно з опитуванням, у Пенсильванії обидва кандидати наразі набирають по 50%, в Арізоні — по 49%, а в Мічигані по 48%.
Трамп мод перевагу над Гарріс у Вісконсині - 50% проти 49%, Північній Кароліні - 50% і 47% та Джорджії - 50% і 47%. Гарріс випереджає Трампа у Неваді - 50% проти 48%.
Повідомляється, що опитування проводили з 30 липня по 2 серпня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат від республіканців у президенти США Дональд Трамп накинувся з образами на віцепрезидентку Камалу Гарріс.
Крім того, ми раніше інформували, що Камала Гарріс та її команда відповіли на пропозицію Трампа про дебати.
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