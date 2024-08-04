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Гарріс піде на дебати на телеканал ABC, навіть якщо Трамп не прийде

Гарріс піде на дебати на телеканал ABC, навіть якщо Трамп не прийде

Камала Гарріс під на дебати на канал ABC / Фото: Associated Press

Дебати на каналі ABC були погоджені заздалегідь, тому Гарріс не збирається змінювати майданчик.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс обовʼязково буде брати участь у дебатах на телеканалі ABC News 10 вересня, які раніше були узгоджені з командою кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

У повідомленні вказується, що ABC News готовий надати ефірний час кожному з кандидатів. Гарріс має намір взяти участь у дебатах, навіть якщо Трамп на них не зʼявиться.

В свою чергу Дональд Трамп напередодні заявив, що буде брати участь у дебатах на близькому до республіканців каналі Fox News 4 вересня, а на ABC не прийде, оскільки договорів був з Джо Байденом, а не з кабалою Гарріс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пропозицію кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News, у команді його конкурентки на виборах Камали Гарріс вважають неприйнятною.

Крім того, ми раніше інформували, що кандидат на президентське крісло в США республіканець Дональд Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Камалою Харріс, яка висунулася від Демократичної партії. Публічна дискусія між політиками запланована на 4 вересня.

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