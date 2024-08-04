На Сумщині пролунало 126 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Новослобідська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаки FPV дронами (4 вибухи).

Краснопільська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (6 вибухів), скидання з БПЛА вибухового пристрою (4 вибухи), артобстріл (7 вибухів).

Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено обстріли з артилерії (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів), атаку FPV дронами (1 вибух).

Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (10 вибухів).

Миропільська громада: ворог наніс авіаудар – пуски КАБ (3 вибухи), обстріл з мінометів (8 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар – пуски КАБ (2 вибухи), танковий обстріл (3 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів).

Великописарівська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також завдано удару FPV дронами (1 вибух).

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено атаки FPV дронами (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), артобстріл (3 вибухи).

Есманьська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано атаку FPV дронами (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили дроном по автобусу на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала Дніпропетровщину, в результаті чого пошкоджені будинки.

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